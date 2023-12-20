交通違規記點新制惹民怨　侯友宜：苛政制度該快檢討

▲侯友宜陪同新北市立委選人抽籤 。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／台北報導

交通記點制上路後，引發民怨，國民黨總統候選人侯友宜今（20）日表示，記點制度讓人罵到臭頭，要趕快重新檢討，檢討完該取消就取消，不要再拖了，尤其計程車司機真的太憤怒了，也沒有辦法照顧到很多需要被照顧的乘客。

違停記點的新制引發爭議，計程車違停載客屢屢被檢舉，導致出現行動不便的老人不被載，也波及到弱勢，民進黨總統候選人賴清德說這部分需要去檢討，侯友宜說，「記點制度讓人罵到臭頭」，尤其很多行動不便的長輩或弱勢族群、身心障礙的要坐計程車非常頭痛，往往不小心就會被記點，光短短五個月有八十萬人被記點。

「這是一個苛政」，侯友宜提，既然是一個苛政的制度，要趕快重新檢討，檢討完該取消就取消，不要再拖了，大家罵聲連連，這個制度真的讓大家都很不滿，尤其計程車司機真的太憤怒了，也讓很多需要被照顧的乘客，無法被載到。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭指出，漏洞百出的政策就是擾民、形同暴政，賴清德大熱天穿外套吹冷氣，無法了解老弱婦孺身障者吹風曬太陽等車的痛苦，違規記點的吊銷駕照更直接衝擊職業駕駛生計，現在民怨沸騰，民進黨仍聾作啞聽不到。

王敏旭說，民進黨治國沒半撇，只會「挖東牆補西牆」，道路交通安全應該由工程、教育、執法三方面著手，缺一不可，必須讓乘客安全上下車，讓駕駛合法安心載客，執法是手段不是目的，不要只顧美化執政數字，不顧百姓生計。

另，對於副手趙少康說要取消機車燃料稅，但一年會少收四五十億，這點是否有與趙討論過？侯友宜說，好的政策他們都會做好詳細的評估，尤其機車族是比較辛苦的族群，會做好準備朝能夠照顧大家的方向來努力。