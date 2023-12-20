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台北街頭見「禁止切西瓜」超疑惑　陸生一查笑了：好會取名

▲陸生不解，切西瓜是何意。（圖／翻攝自小紅書）

▲陸生不解，切西瓜是何意。（圖／翻攝自小紅書／萬萬里有雲

記者周亭瑋／綜合報導

台灣與大陸用語有許多不同之處。一名陸生日前在台北街頭，看見交通告示上竟寫著「禁止切西瓜」，讓她一頭霧水，後來她上網查詢才知道真實含意，也不禁笑說「你們真的很會取名欸！」

一名來台交換的陸生在小紅書PO出照片，驚呼「台北街頭禁止切西瓜？」她表示，當時在學校附近等公車，看到交通告示上提醒，「禁止切西瓜，請至路口中心點再轉彎。」

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這番話讓她超不解，忍不住上網查詢，「搜了一下才知道，原來是交通上的用語，哈哈哈...你們真的很會取名欸！」PO文釣出台灣網友解答，「切西瓜有走捷徑的意思」、「翻譯一下，禁止大彎小轉」、「因以前操場配色是紅配綠，就像一顆西瓜，跑操場的時候，從中間切過去就叫切西瓜」、「跑操場都會說，作弊切西瓜」。

另外，不少大陸網友則笑回，「我以為是禁止惡意併線」、「我之前去辦手機卡，看到吃到飽，就問『什麼是吃到飽？』然後店員回，吃到飽就是吃到飽」、「原來如此」、「第一次聽到」。

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