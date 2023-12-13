　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸生明年2月「納健保」！　陸委會前進校園座談

▲大陸公民護照。（圖／CFP）

▲陸委會文教處長表示，政府歡迎陸生來台就讀。（圖／CFP）

文／中央社

在台就讀學位陸生將於明年2月1日納入健保，陸委會、海基會進行前置作業，進入校園與陸生輔導人員座談交流，說明相關納保作業內容。

陸委會今天透過新聞參考資料說明，陸委會、海基會昨於政治大學公共行政及企業管理教育中心（政大公企中心）舉辦「陸生輔導人員納保作業培訓營」，現場計有來自105所學校（含陸生聯招會）140名陸生輔導人員、陸生納保業務承辦人員參加。

▲。（圖／示意圖／pixabay）

▲陸生將於明年2月1日納入健保。（示意圖／pixabay）

陸委會文教處長張張於會上表示，政府歡迎陸生來台就讀，多年來持續會同相關單位與各界溝通，推動在台就讀學位陸生視同外籍生及僑生納入健保；陸生得以納保，這是跨出了很重要一步，期待政府跨部會與各招收陸生的學校合作，順利執行陸生納保政策。

在培訓營上，衛生福利部中央健康保險署派員說明健保制度意涵與陸生納保實務作業，各校與會代表提問納保資格、作業時程等細節。教育部後續將舉辦北、中、南分區說明會，陸委會將協助各校舉辦陸生關懷座談，詳加說明陸生納保內容。

陸生納入健保將於明年2月1日實施，據陸委會官網「陸生納保QA」說明，納保對象為依「大陸地區人民來台就讀專科以上學校辦法」來台長期就讀學位陸生；來台交流、研修的陸生，由於來台事由不同，主要為短期停留（6個月以下），目前未規劃為納保對象。

ET快訊
快訊／SBL老將遭偷數萬元反被離隊？　台銀發聲了
逆子縱火「燒死3至親」！年紀最小僅4歲　檢方8罪名起訴他
「天王級千萬邁巴赫」現身台中！周杰倫也有一台
周海媚「頂級富人區」擁破4億豪宅！　遺產媽媽繼承
快訊／高雄魚塭驚見浮屍　30多歲女死因不明
快訊／靜宜男大生陳屍宿舍門口
周海媚病歷「醫院認外流」　後果嚴重
1710萬法拉利自撞！駕駛心痛站車旁　車廠搖頭：維修費破20

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸生明年2月「納健保」！　陸委會前進校園座談

妹子手長凍瘡一查確診「紅斑狼瘡」！醫曝可怕死因：上一秒還正常

男孩害怕抽血！竟遭爸爸「連踹2腳」倒在地　網掀兩派看法

沒有咳嗽發燒也診斷出肺炎！　陸專家揭秘「沈默肺炎」高危族群

房東拒退押金3500元！她怒開水龍頭報復　網嘆：很多地方缺水

碧桂園4高層主動降薪年領53萬　CEO莫斌原領年薪1330萬降幅達96％

逛夜市天降磚頭…28歲正妹被砸中「當場噴血亡」　嫌犯一審被判死

回顧周海媚38年螢幕美麗倩影　19歲港姐落選轉戰娛樂圈

北京再添美景！雪後「頤和園」美如畫　網讚：電視劇場景啊

曾參與連署反對議員校董改革方案　港中大副校長吳樹培被解僱　

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

陸生明年2月「納健保」！　陸委會前進校園座談

妹子手長凍瘡一查確診「紅斑狼瘡」！醫曝可怕死因：上一秒還正常

男孩害怕抽血！竟遭爸爸「連踹2腳」倒在地　網掀兩派看法

沒有咳嗽發燒也診斷出肺炎！　陸專家揭秘「沈默肺炎」高危族群

房東拒退押金3500元！她怒開水龍頭報復　網嘆：很多地方缺水

碧桂園4高層主動降薪年領53萬　CEO莫斌原領年薪1330萬降幅達96％

逛夜市天降磚頭…28歲正妹被砸中「當場噴血亡」　嫌犯一審被判死

回顧周海媚38年螢幕美麗倩影　19歲港姐落選轉戰娛樂圈

北京再添美景！雪後「頤和園」美如畫　網讚：電視劇場景啊

曾參與連署反對議員校董改革方案　港中大副校長吳樹培被解僱　

遠亞併倒數計時！亞太：15日起停止公開發行

快訊／SBL老將遭偷數萬元反被離隊？　台銀澄清：與事實不符

屏東太平洋百貨加入反賄選宣導重要據點　屏檢檢察長陳盈錦致謝

亞洲展覽會議協會聯盟　頒獎表揚我展覽公會及前理事長葉明水

刑事局出身「專辦大案」　北檢主任檢察官高一書獲頒傑出貢獻獎

黃云歆從《鬧著玩》消失　認「8月是小畢旅」揭原因：抱歉沒先說

澳巨乳妻「邀16女榨乾人夫」　自曝性事秘訣：我比老公更享受

快訊／NovavaxXBB疫苗最快1月中開打！月底到貨「輸入46萬劑」

108課綱又掀爭議　柯文哲主張課綱要改：不贊成去中化

工大歐爸來了！　河錫辰1／20訪台辦見面會「號召台粉智力對決」

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

大陸熱門新聞

周海媚病逝！不死的癌症偏愛女性

周海媚搶救病歷外流！臨終細節驚人　官方要查了

逛夜市天降磚頭…28歲正妹被砸中當場噴血亡

尾牙抽到48萬！公司反悔「給8萬打發」

正妹遭長頸鹿甩脖重擊！醫見影片笑出來

周海媚呂良偉4天前巧合發文　粉絲淚崩

國台辦證實失蹤台網路作家羅森「列被告」

貓咪突「無症狀」去世　醫曝病因：致死率高

周海媚病逝「最初爆料者」嚐盡冷暖！　攻擊者今全噤聲

堆高機叉爆三輪車！　牙叉斷脖影片曝

19歲正妹欠錢遭官方懸賞　「顏值太高」爆紅！

男子買彩券中3.8億！「捐出2.3億」

陸官方查五月天疑假唱、楊丞琳失言　國台辦回應

伴娘拒開門！新郎好友丟煙霧彈燻出新娘

更多熱門

相關新聞

亞太罕病聯盟圓桌會議在台灣

亞太罕病聯盟圓桌會議在台灣

罕見疾病基金會於11月13日(一)上午，首度發表《罕見疾病創新治療及藥物給付建言書》，盼政府正視罕病病人於治療及用藥上生死攸關之急迫困境，並著手推動健保改革，以落實罕病醫療照護。

陸生來台掛急診被暖爆：感受到尊重與關懷

陸生來台掛急診被暖爆：感受到尊重與關懷

台東釋迦恢復銷陸　陸委會憂兩岸買辦復活

台東釋迦恢復銷陸　陸委會憂兩岸買辦復活

對岸「觀選團」不來了！陸委會：一團都沒有

對岸「觀選團」不來了！陸委會：一團都沒有

被控擋媽祖赴台　陸委會：還在等對方補件

被控擋媽祖赴台　陸委會：還在等對方補件

關鍵字：

陸生健保陸委會

讀者迴響

熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

即／新北20分鐘2墜樓！國中女+70歲嬤雙亡

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面