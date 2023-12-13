陸生明年2月「納健保」！　陸委會前進校園座談

▲陸委會文教處長表示，政府歡迎陸生來台就讀。（圖／CFP）

文／中央社

在台就讀學位陸生將於明年2月1日納入健保，陸委會、海基會進行前置作業，進入校園與陸生輔導人員座談交流，說明相關納保作業內容。

陸委會今天透過新聞參考資料說明，陸委會、海基會昨於政治大學公共行政及企業管理教育中心（政大公企中心）舉辦「陸生輔導人員納保作業培訓營」，現場計有來自105所學校（含陸生聯招會）140名陸生輔導人員、陸生納保業務承辦人員參加。

▲陸生將於明年2月1日納入健保。（示意圖／pixabay）

陸委會文教處長張張於會上表示，政府歡迎陸生來台就讀，多年來持續會同相關單位與各界溝通，推動在台就讀學位陸生視同外籍生及僑生納入健保；陸生得以納保，這是跨出了很重要一步，期待政府跨部會與各招收陸生的學校合作，順利執行陸生納保政策。

在培訓營上，衛生福利部中央健康保險署派員說明健保制度意涵與陸生納保實務作業，各校與會代表提問納保資格、作業時程等細節。教育部後續將舉辦北、中、南分區說明會，陸委會將協助各校舉辦陸生關懷座談，詳加說明陸生納保內容。

陸生納入健保將於明年2月1日實施，據陸委會官網「陸生納保QA」說明，納保對象為依「大陸地區人民來台就讀專科以上學校辦法」來台長期就讀學位陸生；來台交流、研修的陸生，由於來台事由不同，主要為短期停留（6個月以下），目前未規劃為納保對象。