陸生來台掛急診被暖爆！躺床上感慨：感受到尊重與關懷

▲大陸女學生來台掛急診，被醫護及隔壁床家屬暖爆。（圖／翻攝「小紅書」）



記者柯振中／綜合報導

獨自出國在外難免會感到孤單，這時若有旁人的幫助，往往會特別感動。一名陸生近期來台灣交換，因為身體不適掛了急診，沒想到過程中被台灣醫護的貼心舉動給震撼，就連隔壁床的家屬都伸出援手，讓她瞬間被暖爆，就診的經歷在網路上發酵，也引起許多陸生討論。

這名女學生在「小紅書」上分享，近期她來到台灣交換，因為急性炎症的關係，到醫院掛了急診，而在就診的過程中，她體驗到了「尊重關懷的病人體驗」，除了驗尿時需要自行到廁所以外，其他時間都躺在床上，由醫護幫忙協助處理大小事。

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▲女學生來台掛急診，被醫護及隔壁床家屬暖爆。（圖／翻攝「小紅書」）



女學生表示，在打點滴的過程中，護理師會時刻關心患者，若是有想吐、藥物注射很痛，護理師都會及時給予協助，且醫師大約隔2、3個小時就會進來關心，視情況加藥或是安撫，十分人性化。

女學生體驗到了尊重病人的看診方式，讓患者不用拖著難受的身體繳掛號費，直到治療完成、準備走人才需要批價、結算，6個半小時的就診過程中，感受到滿滿的關懷。

▲隔壁床的家屬買了碗銀耳羹給她，讓她感到十分暖心。（圖／翻攝「小紅書」）



值得一提的是，女學生躺在病床上的期間，隔壁床家屬出去買飯，還跑來詢問是否需要幫忙帶點東西，儘管她出言婉拒，對方仍買了一碗銀耳羹給她，讓她忍不住驚呼「真的有被陌生人溫暖到」。

這場看診的經歷在網路上掀起討論，許多陸生也有感回應，「早日康復，想到我之前去急診，也遇到很多溫暖的事情」、「這是我見過最和諧暖心的兩岸帖子了，謝謝姊妹分享，早日康復啊」、「還是要看醫院，有些醫院很忙、醫生護理師都很兇，所以我寧可去診所看。真要去醫院要去有醫學生的那種，他們都好溫柔」、「台灣的護理人員，無論是醫生或護理師，基本上都很溫柔和細心，還會跟你開玩笑，重點是人命至上，不會先要你付錢再救你命。」