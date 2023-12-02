賴清德赴澎湖為楊曜催票　批侯開放陸生就業：賠上台灣年輕人未來

▲賴清德出席2024澎湖縣總統立委聯合競選總部成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德2日在澎湖縣總統立委聯合競總成立大會時指出，藍白都主張重啟服貿談判，國民黨總統參選人侯友宜甚至提出大量開放中生來台就業，但今年6月中國青年失業率早已高達20%，如果開放，將嚴重衝擊台灣就業市場，解決中國的問題，卻賠上台灣年輕人的未來，這樣對嗎？所以國家絕不能交給藍白兩黨。

賴清德今天上午前往澎湖，為民進黨在離島唯一一席的黨籍立委楊曜站台。賴致詞時指出，藍白陣營都沒有治國藍圖，只有政黨利益的企圖，談判過程中看不出誠意，只有互相責備的劇情，不管是藍還是白，都沒有讓世界上架台灣的能力，只有下架民進黨的口號。

賴清德指出，藍白都主張重啟服貿談判，侯友宜甚至提出大量開放中國學生來台灣就業，但今年6月中國青年失業率早已高達20%，到了8月中國根本不敢再公布數字，而據國際專家研究結果，中國年輕人失業率現在可能已超過40%，如果開放中國年輕人來台就業，會嚴重衝擊台灣就業市場，為中國解決問題，卻賠上台灣年輕人的未來，這樣對嗎？所以國家絕不能交給藍白兩黨。

楊曜則說，對手陣營一再放話耳語，恫嚇青年票投民進黨就會上戰場，但大家都很清楚，民進黨並不是現在才要準備執政，過去有小英總統執政，未來在賴清德帶領下，台灣會走著既有道路，穩定前進，台灣要走的是強化自己，換取和平之路。

楊曜還說，看看藍白選副手，前一晚彼此都還在互相希望對方是自己的副手，結果隔天一早自己的副手就都出現了，「這真是太不尊重人民了」！

楊曜表示，賴清德從政經歷相當完整，是有能力確保台灣主權獨立的領導者，在精挑細選下，與外交見長的蕭美琴搭檔，深信「賴蕭配」才是大家唯一的選擇。他同時也提醒澎湖鄉親，這不是他一個人的選舉，而是「總統、立委、政黨」三個組合的選舉，為了確保台灣的民主自由及主權，大家務必要正確地票票入匭，才能為台灣拚出最好的未來。

身為離島唯一一席執政黨立委，楊曜這次尋求3連霸，長年深耕離島的交通及醫療社福建設，以及澎湖軍公教的權益，讓楊曜在離島繳出漂亮成績單。楊曜透露，預算高達15億的醫療長照大樓已獲政院核定，未來可望大舉提升澎湖長照品質。