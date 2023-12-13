台灣餐廳禁帶外食　陸生被「店員擺臭臉」傻眼：在大陸都可以

▲原PO說，看到店家告示「禁帶外食」後，她也沒喝自帶的飲料，但店員還是不高興。（圖／翻攝自小紅書）

網搜小組／柯沛辰報導

許多餐飲業者會禁止顧客攜帶外食，但一名來台交換的女學生近日抱怨，她之前在大陸常帶外食到另一間店用餐，不料近期在台灣早午餐店用餐時，只是帶了一瓶超商買的優酪乳，就被店員擺臉色，讓她不禁疑惑「台灣人為什麼這麼討厭帶外食啊？」意外引發網友論戰。

原PO近日在「小紅書」發文指出，她之前在大陸吃東西時，常帶外食到另一間店吃，從來沒遇過老闆說過什麼，但不久前她在台灣走進一間早午餐店，因為天氣熱，擔心超商買的優酪乳放在車上會壞掉，才拿著進店裡，沒想到讓店員很不滿。

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原PO抱怨，儘管早午餐店外面的告示牌清楚寫著「禁帶外食，飲料也不行」、「內用請把手上的外食跟飲料放在外面桌上！拜託！」但她認為，她又沒有在店內喝，只是怕飲料壞掉才拿進去，「沒必要這樣吧！很討厭欸！台灣人為什麼這麼討厭客人帶外食啊？」

許多大陸網友支持原PO，「店家為什麼不能體諒顧客？顧客沒付錢嗎」、「被PUA慣了還不自知的樣子真好笑」、「還有人扯什麼食物中毒查不出來，不會去醫院化驗嗎？」、「幾個港澳台發言真的看出和我們差別好大」、「大家是不是忘記自己消費者的權益」、「顧客是上帝真是外國人提出來的嗎？更親近西方的港澳台怎麼消費者權益被壓制了這麼多？是因為土地面積小嗎？」

還有台灣網友聲援，「身為台灣人覺得不可思議，當個客人還要看你臉色，規矩一堆，台灣有些號稱文青咖啡店可是跩上天了，希望那種辣雞店倒一倒」、「這種連帶進去都不行的店家我在台灣活了20幾年還真的沒有見過」、「我也覺得莫名其妙，我討厭台灣人鄉願、亂共情，花錢的人還要看臉色，完全不符合邏輯！」

不過，也有部分網友不以為然，「因為你會用很少的消費佔用餐桌很長時間，導致店家收入減少」、「一部分是利益侵害，一部分是食品安全問題」、「大陸也不讓帶好嗎？只是老闆都睜一隻眼閉一隻眼」、「其實，只有內地可以」、「韓國也不能外食」、「歐洲也是這樣的」、「我感覺是習慣差異，大陸確實不太管這個，但這跟內地餐飲業競爭太激烈有關」。

還有網友指出，「店家有權利拒絕，台灣法規就是這樣的」、「店家設立什麼規矩是店家的自由，我作為消費者表示尊重理解，但我不會去這樣的店消費」、「每個地方都有自己的習慣和文化，有時候因為背景差異，無論怎樣解釋，另一方也較難去理解，只是，不理解，不代表不能去尊重」。