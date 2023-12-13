　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣餐廳禁帶外食　陸生被「店員擺臭臉」傻眼：在大陸都可以

▲▼台灣餐廳禁帶外食　陸生被「店員擺臭臉」傻眼：在大陸都可以。（圖／翻攝自小紅書）

▲原PO說，看到店家告示「禁帶外食」後，她也沒喝自帶的飲料，但店員還是不高興。（圖／翻攝自小紅書）

網搜小組／柯沛辰報導

許多餐飲業者會禁止顧客攜帶外食，但一名來台交換的女學生近日抱怨，她之前在大陸常帶外食到另一間店用餐，不料近期在台灣早午餐店用餐時，只是帶了一瓶超商買的優酪乳，就被店員擺臉色，讓她不禁疑惑「台灣人為什麼這麼討厭帶外食啊？」意外引發網友論戰。

原PO近日在「小紅書」發文指出，她之前在大陸吃東西時，常帶外食到另一間店吃，從來沒遇過老闆說過什麼，但不久前她在台灣走進一間早午餐店，因為天氣熱，擔心超商買的優酪乳放在車上會壞掉，才拿著進店裡，沒想到讓店員很不滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO抱怨，儘管早午餐店外面的告示牌清楚寫著「禁帶外食，飲料也不行」、「內用請把手上的外食跟飲料放在外面桌上！拜託！」但她認為，她又沒有在店內喝，只是怕飲料壞掉才拿進去，「沒必要這樣吧！很討厭欸！台灣人為什麼這麼討厭客人帶外食啊？」

許多大陸網友支持原PO，「店家為什麼不能體諒顧客？顧客沒付錢嗎」、「被PUA慣了還不自知的樣子真好笑」、「還有人扯什麼食物中毒查不出來，不會去醫院化驗嗎？」、「幾個港澳台發言真的看出和我們差別好大」、「大家是不是忘記自己消費者的權益」、「顧客是上帝真是外國人提出來的嗎？更親近西方的港澳台怎麼消費者權益被壓制了這麼多？是因為土地面積小嗎？」

還有台灣網友聲援，「身為台灣人覺得不可思議，當個客人還要看你臉色，規矩一堆，台灣有些號稱文青咖啡店可是跩上天了，希望那種辣雞店倒一倒」、「這種連帶進去都不行的店家我在台灣活了20幾年還真的沒有見過」、「我也覺得莫名其妙，我討厭台灣人鄉願、亂共情，花錢的人還要看臉色，完全不符合邏輯！」

不過，也有部分網友不以為然，「因為你會用很少的消費佔用餐桌很長時間，導致店家收入減少」、「一部分是利益侵害，一部分是食品安全問題」、「大陸也不讓帶好嗎？只是老闆都睜一隻眼閉一隻眼」、「其實，只有內地可以」、「韓國也不能外食」、「歐洲也是這樣的」、「我感覺是習慣差異，大陸確實不太管這個，但這跟內地餐飲業競爭太激烈有關」。

還有網友指出，「店家有權利拒絕，台灣法規就是這樣的」、「店家設立什麼規矩是店家的自由，我作為消費者表示尊重理解，但我不會去這樣的店消費」、「每個地方都有自己的習慣和文化，有時候因為背景差異，無論怎樣解釋，另一方也較難去理解，只是，不理解，不代表不能去尊重」。

ET快訊
甜美女跑者「跑一半脫衣」爆紅！被抓包P圖真實模樣全場看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

行人斑馬線等紅燈　駕駛崩潰「誰敢過」！苦等15秒求了：拜託後退

每天喝茶「降低糖尿病風險」！醫師曝6大好處：還能抗癌減重

在一起4年「收對方20萬」！她被前男友討錢嘆：要還嗎？

台灣餐廳禁帶外食　陸生被「店員擺臭臉」傻眼：在大陸都可以

蝦皮賣家「現貨竟要等14天」　神人教4點判斷：直接說淘寶代購啊

日本有大谷、韓國有Faker　他好奇「那台灣呢？」眾人狂點名1人

恐怖停車格遭「牛B」夾擊！他倒車壓力爆表　萬人笑瘋：A到付二代

煮菜要先洗再切or先切再洗？專家曝「做錯農藥吃下肚」

年輕人沒喝過！過來人狂推一款「已消失飲料」：根本福利社霸主

轟《帝王條款》害國中生被罵翻？Cheap嘆：大人不要躲小朋友後面

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

國1嚴重車禍！小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

周海媚去世享年57歲！　工作室證實：願來生再相識

運將違規與騎士爆衝突　一言不合揮拳挨罰＋判拘

告別式獻唱《你的肩膀》　家屬靈堂前熱情揮手應援

行人斑馬線等紅燈　駕駛崩潰「誰敢過」！苦等15秒求了：拜託後退

每天喝茶「降低糖尿病風險」！醫師曝6大好處：還能抗癌減重

在一起4年「收對方20萬」！她被前男友討錢嘆：要還嗎？

台灣餐廳禁帶外食　陸生被「店員擺臭臉」傻眼：在大陸都可以

蝦皮賣家「現貨竟要等14天」　神人教4點判斷：直接說淘寶代購啊

日本有大谷、韓國有Faker　他好奇「那台灣呢？」眾人狂點名1人

恐怖停車格遭「牛B」夾擊！他倒車壓力爆表　萬人笑瘋：A到付二代

煮菜要先洗再切or先切再洗？專家曝「做錯農藥吃下肚」

年輕人沒喝過！過來人狂推一款「已消失飲料」：根本福利社霸主

轟《帝王條款》害國中生被罵翻？Cheap嘆：大人不要躲小朋友後面

《波斯王子：失落王冠》搶先試玩！誠意足夠的銀河戰士惡魔城遊戲

女大生當「時間管理大師」出軌多人！男友做PPT報復震碎鄉民三觀

愛女「超甜撒嬌行為」融化爸！　范少勳鬆口婚宴計劃

清潔做錯小心黑頭一堆！皮膚科醫師教「正確洗臉」8大關鍵

米津玄師MV收錄宮﨑駿《蒼鷺與少年》畫面！「12月限定期間」進戲院可觀賞

台南男捅死老母！發文「我要下地獄了」　親友痛罵：畜生出來面對

韓網熱門／偶像什麼更重要？意見分歧的「實力VS顏值」

越南對習近平彈一中舊調　新表態「香港是中國內政」

認清現實不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

陳文瀾／日韓頂尖選手笑傲大聯盟　台短視追求小賽得失

松鼠吃播！狂嗑森林大蘑菇　超呆眼神直盯鏡頭萌翻網❤️

生活熱門新聞

年輕人沒喝過！過來人狂推一款已消失飲料

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

台灣有零負評體育奇才？眾人狂點名1人

周末暴跌16度！下周強冷氣團來襲

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

轟《帝王條款》害國中生被罵翻？Cheap無奈回應了

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

朋友下體臭爆…仰臥起坐「惡臭竄出來」！

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

野生相澤南現身台北！超短牛仔褲辣洩「鉛筆美腿」

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

2024年三生肖財運最旺

更多熱門

相關新聞

陸生明年2月納健保！陸委會前進校園座談

陸生明年2月納健保！陸委會前進校園座談

在台就讀學位陸生將於明年2月1日納入健保，陸委會、海基會進行前置作業，進入校園與陸生輔導人員座談交流，說明相關納保作業內容。

陸生來台掛急診被暖爆：感受到尊重與關懷

陸生來台掛急診被暖爆：感受到尊重與關懷

賴清德赴澎湖為楊曜催票　批侯開放陸生就業：賠上台灣年輕人未來

賴清德赴澎湖為楊曜催票　批侯開放陸生就業：賠上台灣年輕人未來

海基會：陸生樂見納健保　盼盡快了解具體資訊

海基會：陸生樂見納健保　盼盡快了解具體資訊

侯友宜喊開放陸生來台就業　高嘉瑜點4衝擊：是在選中國國家主席？

侯友宜喊開放陸生來台就業　高嘉瑜點4衝擊：是在選中國國家主席？

關鍵字：

陸生外食

讀者迴響

熱門新聞

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

年輕人沒喝過！過來人狂推一款已消失飲料

現貨竟要等14天　神人教4點判斷：淘寶代購

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣全場看傻

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

愛愛大聲叫＝舒服？她曝「3可能」狠吐槽：不演你不結束

鄭家純馬爾地夫上身「全日空」

台灣有零負評體育奇才？眾人狂點名1人

周末暴跌16度！下周強冷氣團來襲

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

談免頭期款政策　趙少康：以前買不到，現在可量力而為

學生謊報學校水塔藏屍　一查竟是真的

更多

最夯影音

更多
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面