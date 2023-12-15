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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸生明年納保　陸委會為140位陸生輔導員舉辦培訓

▲▼陸委會舉辦「陸生輔導人員納保作業培訓營」。（圖／陸委會）

▲陸委會舉辦「陸生輔導人員納保作業培訓營」。（圖／陸委會）

記者蔡紹堅／台北報導

陸生將於明年2月納入健保，陸委會與海基會12日舉辦「陸生輔導人員納保作業培訓營」，邀請140位陸生輔導人員及陸生納保業務承辦人員參加，針對陸生納保作業進行雙向交流。

「陸生輔導人員納保作業培訓營」在政大公企中心舉行，邀請教育部、衛福部、健保署、移民署代表，及來自105所學校的140位陸生輔導人員及陸生納保業務承辦人員參加。

陸委會文教處處長張張在開幕式上表示，政府一向歡迎陸生來台就讀，陸委會多年來也持續會同相關機關，並與各界廣泛溝通，推動研議在台就讀學位陸生視同外籍生及僑生納入健保，現在陸生得以納保，這是跨出了很重要的一步，希望藉由政府跨部會及各招收陸生學校的通力合作，讓陸生納保政策順利執行。

▲▼陸委會舉辦「陸生輔導人員納保作業培訓營」。（圖／陸委會）

活動除了由健保署說明全民健保制度意涵及陸生納保實務作業，在後續的綜合座談中，各校代表也就納保資格、作業時程等進行提問，相關部會並就本次納保對象為來台就讀學位之陸生，不含交換生等逐一回應說明。

陸委會強調，已會同教育部、衛福部、健保署、內政部移民署等相關部會，組成陸生納保宣導列車，透過多元管道進行多層次宣導。

陸委會還說，除了今天的培訓營，後續將由教育部舉辦北、中、南分區說明會，陸委會也會協助各校在校內舉辦陸生關懷座談活動，「希望在相關部會的共同協力下，能更加提升陸生在台就學與生活的友善環境。」

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