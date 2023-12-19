熱情粉絲比冷氣團更早報到　南府：為安全公平請粉絲們當天再來

▲大陸冷氣團未報到，不畏天冷只為了「一席之位」的粉絲們悄悄佔位，台南市政府貼出公告，籲請粉絲們當天再來。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



大陸冷氣團未報到，不畏天冷只為了「一席之位」的粉絲們悄悄佔位，台南市政府雖然不忍掃熱情粉絲的興，但是為了公平起見，更為了大家的安全，身體健康著想，19日早上10時半忍痛貼出公告，籲請粉絲們當天再來！



「2024台南好Young」跨年首場演唱會，23日晚6時30分，預計在永華市政中心西側廣場登場，公布大勢女團MAMAMOO成員輝人、華語流行樂壇天王林宥嘉、超紅天團告五人、創作才子高爾宣、金曲樂團麋先生金曲最佳原住民語歌手葛西瓦、創作歌手文慧如、來自荷蘭的美聲Martin Hurkens、Marjolein等精彩演出陣容後，已見不少粉絲用東西佔位，由於舞台工程仍正最後階段，且適逢本周將有大陸冷氣團即將來襲，市府思考公平性、民眾健康安全及環境清潔等問題，還是忍痛清場民眾佔位的東西。





在台南市警四分局協助之下，市府人員將現場佔位物品集體收取、存放。「清場是為了給大家更公平，更美好的演唱會品質」主辦單位新聞及國際關係處強調，由於現場舞台施工仍在最後階段，且為了公平性考量，將不定時執行清場作業，並將移走現場佔位物品並不負責保管，建議粉絲們當天再來即可。



2024台南市耶誕跨年系列活動，如下：

台南好young馬丁耶誕晚會

時間：12/22晚上19:30-20:30

地點：南紡購物A2館戶外--南紡廣場

Martin Hurkens、Marjolein



搖滾耶誕演唱會

時間：12/23晚上18:30-22:00

地點：永華市政中心西側廣場

輝人WHEE IN、林宥嘉、告五人、高爾宣、麋先生、葛西瓦、文慧如、Martin Hurkens、Marjolein



台南好Young跨年晚會

時間：12/31晚上18:00-01:00

地點：永華市政中心西側廣場

金世正、卡莉怪妞、周興哲、五堅情、艾怡良、持修、VERIVERY、Tyson Yoshi、李玉璽、閻奕格、蔡黃汝、AcQUA源少年、VERA feat.呂植宇、大支、JADE、未來少女-紫月光



南瀛跨年晚會

12/31晚上

地點：新營南瀛綠都心公園

艾怡良、陳建瑋、康康、婁峻碩、張語噥、鄭心慈、范范(范庭瑜)、潤少、影子計畫、康康、張羽靚、六庫樂團。



詳情請上「2024台南好Young-耶誕跨年系列活動」官網或粉專查詢。

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