冷氣團報到！　高雄農改場提醒農友加強作物防寒管理

▲火鶴花苞片經歷低溫後產生褐化損傷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

根據中央氣象局預報，今(19)日會有一波冷氣團南下，高屏地區20-22日最低溫可能下探14度。高雄區農業改良場提醒農友隨時留意最新氣象預報，掌握低溫的變化及各種作物生育階段，做好農作物防寒措施，以減少農作物損失。

高雄農改場戴順發場長表示，高屏地區主要栽培熱帶作物，於12度以下低溫可能開始發生葉片黃化、落花、落果等損傷，冷氣團來臨前，提前作好防寒措施，多一分防範、少一分損失。

目前蓮霧正值結果期，寒流期間果園可引灌溫度較高的地下水保持根溫或在果園周圍設立防風網，幼果可提早套袋，成熟果實應適時採收。棗近成熟的果實，如遇低溫降雨易造成果皮損傷，應適時採收。番石榴果園平時應注意線蟲防治，以免低溫後加重影響。紅龍果正值產調季節，如開花期遇低溫，可人工授粉以促進果實發育；而未成熟枝條低溫後可能出現黃化、壞疽，可提前葉面施用高磷鉀肥，減緩受害程度；對於開早花芒果，則加強飼養授粉昆蟲，增加著果率。

蔬菜方面，正在生產的冬季蔬菜如苦瓜、絲瓜及胡瓜等容易因低溫引起落花、落果、裂果、葉片黃化及新梢畸形，建議冬季施肥時適度調高磷、鉀肥比例，有助於增加耐寒力。低溫來襲時除了以畦溝灌水及畦面覆蓋保持土壤溫度外，田區四周可利用雜草抑制蓆或90%遮光網阻擋冷風，網室頂部可多覆蓋一層紗網，以加強低溫阻隔的效果，但仍需提醒農友，當氣溫回暖後必須儘速將田區四周及網室上方所加蓋的圍網移除，以避免濕度過高反而引起病害。

水稻雜糧方面，水稻秧苗場於寒流期間可利用不織布或塑膠布覆蓋秧苗，以減少寒害損失；尚未插秧田區應待寒流過後再插秧，已插秧田區低溫期間可以深水灌溉進行保溫，寒流後可先行補植，再施用少量氮肥促進恢復生長。高屏地區胡麻達開花末期及蒴莢成熟期，應隨時注意氣象預報資料，可預先於田區灌水保溫，翌晨排水，減輕低溫寒害影響。

花卉方面，建議加強設施保溫措施，如捲揚式設施可將塑膠布放下；有加溫機之蝴蝶蘭溫室，巡視油量是否足夠及確認啟動開關是否運作正常。其它切花達適收階段可提早採收。低溫來襲前應限制澆水以減少植株葉片含水量，或使用抗蒸散劑(如水蠟)來減少植株蒸散，以增加耐寒性；於氣溫回暖後，則應避免陽光直射造成植株更嚴重的傷害，可增加遮蔭減少光線，以減緩寒害病徵的發生。

戴場長說，寒流前的防禦措施密切影響農作物後續的產量及品質，高雄農改場已於網站建置農作物相關防寒及復育措施，可供農友參考運用，農友若有任何相關技術問題，可逕洽該場技術服務團成員，技術人員將竭誠為農友服務。相關網路資源：