今迎「首波寒流」越晚越冷　最冷剩7度時間曝！濕2天再轉乾

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署）

記者李宜秦／台北報導

今日下半天起強烈大陸冷氣團或寒流南下，各地溫度將一路下降，周四晚上到周五清晨最冷，馬祖7度，金門、中部以北、東北部9-10度，其他地區13-15度，緊接著周日又一波冷氣團影響。另今明兩日水氣較多，北東濕冷。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今日清晨各地氣溫略升，不過下午開始強烈冷氣團或寒流南下，全台溫度一路下降，周四、五南部高溫23度、中部及台東18-19度、桃園以北及東北部只有12-14度，周四晚上到周五清晨最冷，預計馬祖7度，金門、中部以北、東北部9-10度，其他地區13-15度，沿海空曠地區更冷。

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冷空氣影響期間，北部、東北部、澎金馬整天寒冷，日夜溫差只有2-3度，花東溫差約4-6度，中南部則是溫差較大，約8-9度，注意早晚寒冷。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

今明兩日水氣較多，北部、東部、恆春半島有局部短暫雨，局部山區有零星短暫雨。明日基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部大雨。周四到周六水氣減少，剩下桃園以北、東部有局部短暫降雨。

若溫度與水氣配合得當，高山有降雪機會，氣象署預估，周三晚上到周六清晨在中部以北、東北部、東部2500公尺以上高山有結冰、霧淞情形，周四晚上到周六清晨北部、東北部2500公尺以上高山有結冰、霧淞、降雪機會。

周六白天冷空氣減弱，溫度回升有限，緊接著周日又一波冷氣團南下，各地溫度在度下降，且基隆北海岸、東部、大台北山區有降雨機會，其他地區可見陽光。