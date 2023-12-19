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細數建設為台南奠基　迎接台南400市府發布最新影片

▲台南市長黃偉哲就職即將滿5週年，台南市政府19日發布影片《台南˙蛻變、躍昇》，細數黃偉哲市長5年任內重要建設。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲就職即將滿5週年，台南市政府19日發布影片《台南˙蛻變、躍昇》，細數黃偉哲市長5年任內重要建設。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲就職即將滿5週年，台南市政府19日發布影片《台南˙蛻變、躍昇》，細數黃偉哲市長5年任內重要建設，黃偉哲市長感謝每一位堅守崗位、盡心奉獻的無名英雄們，在產官學三方緊密合作下，台南從文化首都不斷蛻變、躍昇，成為傳統與現代兼備、人文與科技交融的智慧新城。

▲台南市長黃偉哲就職即將滿5週年，台南市政府19日發布影片《台南˙蛻變、躍昇》，細數黃偉哲市長5年任內重要建設。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，黃偉哲市長就任以來專注於每一件扎實重要的大工程，例如：農水路、改善易淹水區、公共汙水下水道接管…等建設，這些工程或許「表面上看不見」，卻是非常重要的磐石建設，為台南下一個400年奠下基礎。

▲台南市長黃偉哲就職即將滿5週年，台南市政府19日發布影片《台南˙蛻變、躍昇》，細數黃偉哲市長5年任內重要建設。（圖／記者林東良翻攝，下同）

影片從「共贏之城、連結之城、韌性之城、開放之城、幸福之城、永續之城」六大面向切入，介紹台南近年來成長的軌跡。黃偉哲市長表示，為城市的未來打基礎，未必是華麗高聳的建築，而是與人民生活、生命安全息息相關的奠基工程。

▲台南市長黃偉哲就職即將滿5週年，台南市政府19日發布影片《台南˙蛻變、躍昇》，細數黃偉哲市長5年任內重要建設。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲就職即將滿5週年，台南市政府19日發布影片《台南˙蛻變、躍昇》，細數黃偉哲市長5年任內重要建設。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，陽光、空氣、水是生命必要三元素，黃偉哲市長任內最亮眼的政績，如同生命三元素，雖重要，卻是非肉眼可見的、非華麗炫目的建設。影片細數農水路改善長達1200餘公里，可繞台灣一圈；公共汙水下水道接管突破20萬戶；3座再生水廠布局抗旱；強化都市韌性，5年完成8座抽水站，保護逾800公頃土地，累積改善4500公頃易淹水區；焚化爐更新，量能可提升50%；亮麗晴空計畫PLUS改善空品逾20%；推動淨零永續城市管理自治條例，適應未來氣候變遷。

▲台南市長黃偉哲就職即將滿5週年，台南市政府19日發布影片《台南˙蛻變、躍昇》，細數黃偉哲市長5年任內重要建設。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲就職即將滿5週年，台南市政府19日發布影片《台南˙蛻變、躍昇》，細數黃偉哲市長5年任內重要建設。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長提到，市政是一棒接一棒，感謝歷任市長為台南打下厚實基礎，讓他能帶領團隊繼續大步向前跑，黃偉哲也感謝默默為這片土地奉獻心力、在各行各業打拼的無名英雄們，因為各界齊心協力，台南才能不斷蛻變、向上飛躍提昇，從「文化首都」「眾神之都」蛻變成傳統與現代兼備、人文與科技交融的智慧新城。最後，黃偉哲透過影片溫情喊話「讓我們攜手前行，齊聚眾人的努力，帶著眾神的祝福，邁向下一個台南400！」。

▲台南市長黃偉哲就職即將滿5週年，台南市政府19日發布影片《台南˙蛻變、躍昇》，細數黃偉哲市長5年任內重要建設。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲就職即將滿5週年，台南市政府19日發布影片《台南˙蛻變、躍昇》，細數黃偉哲市長5年任內重要建設。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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