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丁學忠推農業活水政見　打造雲林成「台灣農產品全球外銷中心」

▲雲林縣立委候選人丁學忠、國民黨不分區立委提名人張嘉郡今日召開「農業活水，全球布局」記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲丁學忠、張嘉郡召開「農業活水，全球布局」記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣立委第一選區候選人丁學忠、國民黨不分區立委提名人張嘉郡今（18）日在縣農會總幹事陳志揚及多位農民陪同下，召開「農業活水，全球布局」記者會，提出打造成「台灣農產品全球外銷中心」、「智慧科技新農業與農業生技人才培育」，及設置「百億農水路修繕專款專用基金，為農民打開活力」等政見。

以解決人力老化、缺工、產銷失衡等問題，提高農業經濟規模與農民收入，讓老農繼續耕種，產生穩定價值，鼓勵年輕人投入農業，成為農業新興的力量。立委候選人丁學忠表示，雲林縣政府今年已成功將台灣葉菜等生鮮蔬果透過船運運銷星、馬，而雲林有好的港口、尖端農業技術與優質農產品，一定能成為台灣蔬果全球行銷中心。

丁學忠指出，雲林縣是台灣糧倉、農業大縣，有全世界最頂尖農業技術，與最優質農產品，將爭取設置「農產品智慧冷鏈物流、倉貯園區」，與六輕港南公用碼頭營運，西螺果菜市場優化升級串連合作，及其他地區冷鏈物流園區、農漁業專區鏈結，將雲林發展「台灣農產品全球外銷中心」，齊心將台灣農產品、農業精品打入國際市場，為農民創造財富。

縣農會總幹事陳志揚說，丁學忠最了解農業所面臨的困境，不但有對策，還有前瞻規劃，他進入國會將能協助縣府爭取農漁業生技園區，協助農民導入智慧科技農漁業技術；另與縣內農業職校、大學合作成立AI智慧農漁業人才育成中心，培育農業新創人才，讓更多的年輕人投入農業創新，翻轉過去年輕人「不要留在家鄉種田才有出息」的刻板印象。

丁學忠強調，農業將是未來最具前瞻與競爭力的產業，雲林要提早佈局，讓農業具備全球競爭力，透過土地的活用、技術的導入、人才的培育及資金的引進，為農業注入源源不絕的活力，讓雲林成為帶動台灣農業提升的領頭羊。

▲雲林縣立委候選人丁學忠、國民黨不分區立委提名人張嘉郡今日召開「農業活水，全球布局」記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣立委候選人丁學忠、國民黨不分區立委提名人張嘉郡今日召開「農業活水，全球布局」記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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