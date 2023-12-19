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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾玟學開記者會他好奇圍觀　被指「黑衣人」蒐證...苗栗男提告

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣第二選區(山線)立委候選曾玟學12月15日時，在苗栗市某電子遊藝場前召開記者會，一名黃姓男子好奇圍觀看熱鬧，沒想到被曾玟學在臉書指控是蒐證記者會的黑衣人，害他被親友恥笑，今天上午黃男前往派出所，控告曾玟學妨害名譽及加重毀謗。

▲▼黃男被曾玟學誤認為是蒐證的黑衣人，讓他被親友恥笑，今天上午到派出所對曾玟學提出妨害名譽及加重毀謗告訴。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲黃男被曾玟學誤認為是蒐證的黑衣人，讓他被親友恥笑，今天上午到派出所對曾玟學提出妨害名譽及加重毀謗告訴。（圖／記者蔡文淵翻攝）

對此，曾玟學表示，他並沒有指明男子是何方陣營指派的?他尊重黃男對他提告，開庭時會要求邱鎮軍出庭，來指認邱和黃男的關係。

黃男表示，15日上午下班時經過遊藝場，看見一堆媒體在採訪曾玟學，便好奇停下腳步圍觀，並想錄影回去給老婆看，當天他正好穿黑色衣服，沒想到卻被曾玟學在臉書指控成了記者會蒐證的黑衣人，還上了新聞版面反覆播放，因此被親戚、朋友還有同事恥笑是黑衣人，讓他非常困擾。

黃男說，他只是路過而已，不是誰的人馬，也不想扯入選舉，無端扯入這件事讓他覺得滿丟臉的，對於這種未經查證便誣陷的行為和做法，已經嚴重影響到他的生活，也造成他名譽受損。

黃男今天上午9點前往北苗派出所備案，並對曾玟學提出妨害名譽及加重毀謗告訴，以求返還名譽和公道，以正視聽。

對此，曾玟學說，當天這名嚼著檳榔的男子對他近距離拍攝，就是盯哨的行為，但他並沒有指明是何方陣營指派的?曾玟學也表示，對手陣營不斷透過法律的騷擾來影響這次選舉，他尊重黃男對他提告，開庭時他也會要求邱鎮軍出庭，來指認邱和黃男的關係。

▲▼12月15日曾玟學在苗栗市某電子遊藝場前召開記者會，黃姓男子好奇圍觀，卻被曾玟學誤認為是蒐證的黑衣人。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼12月15日曾玟學在苗栗市某電子遊藝場前召開記者會，黃姓男子好奇圍觀，卻被曾玟學誤認為是蒐證的黑衣人。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼12月15日曾玟學在苗栗市某電子遊藝場前召開記者會，黃姓男子好奇圍觀，卻被曾玟學誤認為是蒐證的黑衣人。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼12月15日曾玟學在苗栗市某電子遊藝場前召開記者會，黃姓男子好奇圍觀，卻被曾玟學誤認為是蒐證的黑衣人。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼12月15日曾玟學在苗栗市某電子遊藝場前召開記者會，黃姓男子好奇圍觀，卻被曾玟學誤認為是蒐證的黑衣人。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼12月15日曾玟學在苗栗市某電子遊藝場前召開記者會，黃姓男子好奇圍觀，卻被曾玟學誤認為是蒐證的黑衣人。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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