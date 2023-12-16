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社會 社會焦點 保障人權

「Who will win？」總統大選賭盤驚見英文版 　雲林警逮17賭客

▲犯嫌於知名網站開設3名總統候選人賭盤，供不特定民眾以虛擬貨幣投注總統大選結果，下注金額達美金31萬1534元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲犯嫌於知名網站開設3名總統候選人賭盤，供不特定民眾以虛擬貨幣投注總統大選結果，下注金額達美金31萬1534元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警局近期網路巡邏時發現，「去中心化預測平台Polymarket」網站以標題「Taiwan Presidential Election: Who will win?」即預測台灣國總統選舉結果為標的，開設3名總統候選人賭盤，供不特定民眾以虛擬貨幣投注總統大選結果，下注金額達美金31萬1534元（約台幣961萬）。警方兵分多路，查獲洪姓犯嫌等17名賭客，偵訊後依法送辦。

雲林縣警局今（16）日說明，本案為新型態選舉賭盤，係結合虛擬幣投注之網路犯罪，線上賭客可依自身喜好及預測，用自己錢包裡的虛擬幣（USDC），來投注預測特定事件的結果，即下注簽賭，Polymarket採用了不需要莊家設定賠率，且以訂單簿交易的價格機制，讓平台運作更去中心化。於下注總統候選人後，如預測結果正確，即可依該平台浮動之賠率獲利。反之，如下注候選人未當選，投注金額則會歸零。

經協請內政部警政署刑事警察局科技研發科派員釐清幣流，並報請雲林地檢署周甫學檢察官指揮偵辦。蒐證完臻後，於12月14日動員70餘名警力，兵分多路，同步前往台北市、新北市、高雄市、宜蘭縣、彰化縣、新竹市、南投縣、屏東縣等地執行查緝，共計查獲洪姓犯嫌等17名賭客，並查扣虛擬貨幣（USDC）5501.98顆，合計查扣賭資換算新臺幣約17萬1661元。

雲林地檢署表示，其中8名賭客經本署檢察官訊問後，認為無羈押之必要性，予以請回；其餘9名賭客，則予以交保候傳。雲林地檢署強調，根據總統副總統選舉罷免法第88條之1規定，最重可處6月有期徒刑；另外，意圖營利，以選舉、罷免結果為標的，供給賭博場所或聚眾賭博財物者，最重可處5年有期徒刑，呼籲國人勿以身試法。▲犯嫌於知名網站開設3名總統候選人賭盤，供不特定民眾以虛擬貨幣投注總統大選結果，下注金額達美金31萬1534元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

犯嫌於知名網站開設3名總統候選人賭盤，供不特定民眾以虛擬貨幣投注總統大選結果，下注金額達美金31萬1534元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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