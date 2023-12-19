擋泥板對決！陳美雅收「粉絲自製版」力抗黃捷　她找老市長相挺

▲陳美雅嗨收粉絲自製擋泥板。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

2024總統暨立委大選關鍵倒數，高雄市第六選區持續激戰，不讓民進黨立委候選人黃捷專美於前，有粉絲就為國民黨立委候選人陳美雅「自製擋泥板」，自動自發幫忙宣傳，也親送給她求簽名。黃捷則是找來前高雄市長謝長廷拍片推薦相挺，要繼續為高雄發光發熱！

黃捷先前推出擋泥板引起話題，不過，陳美雅近來也收到粉絲自製的擋泥板、海報、旗幟等宣傳物品為她加油應援，並主動在路口支持陳美雅，這種自發性的支持展現了粉絲們對她的認同和支持。粉絲說，陳美雅是一位認真、專業、清新的政治人物，值得大家支持和宣揚。

針對自製擋泥板的部分，粉絲說，照片是從陳美雅臉書下載的，因為很認同她堅持為民發聲、專業清新又認真，難得的好人才，所以才自動自發幫忙宣傳，後續也會繼續用擋泥板的方式，騎車出去到處宣傳。

▲▼粉絲自製擋泥板，力挺陳美雅。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳美雅對支持者的創意宣傳表示感謝，並預告將有更多Meiya戰隊的驚喜創意小物。事實上，從日本留學回來的陳美雅，在這次選戰，將自己的競選方式定位在與民眾近距離互動，就像日本的候選人在車站演講一樣。

陳美雅說，她要用這種直接、親民的方式，讓選民感受到候選人的真誠，也能打破僵化的選舉模式，吸引更多人參與。

▲黃捷上週末舉辦簽名會，與粉絲近距離互動。（圖／記者賴文萱翻攝）

面對選戰進入最後衝刺，黃捷上週末才剛出席動漫祭，也舉辦簽名會跟支持者互動。近來也頻找來大咖助陣，她18日晚間在臉書貼出謝長廷大使推薦短片，影片中謝長廷以城市光廊做對比，大讚黃捷在20年後，繼續讓高雄發光發熱。

▲謝長廷力挺黃捷，大讚她繼續讓高雄發光發熱。（圖／記者賴文萱翻攝）

謝長廷表示，20年前，城市光廊讓高雄被看見，20年後，黃捷讓高雄發光發熱，黃捷專業認真，是最有戰力的新世代，進步的價值，可以讓高雄大步前進，並表示支持黃捷，以老市長來挺新世代，在心愛的故鄉高雄，為理想來打拚。

黃捷表示，城市光廊就在他的選區內，是謝長廷大使擔任市長一手推動的建設，不僅成為了南台灣最具代表的城市美學景點，也讓高雄擺脫老舊的印象，賦予高雄新生命，是高雄的榮耀，受到老市長如此肯定，自己備感榮幸。

▲郭倍宏預告將上網路節目，搶攻年輕人選票。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄第六選區立委候選人郭倍宏則是在臉書大酸黃捷，「有人天天有大咖助選，選民是投票給大咖還是被助選的小妮子？」他並嗆，成天飆歌熱舞，搔首弄姿，選民要選歌藝舞藝堅強的，直接投票給藝人就好了，為什麼要投給像藝人又不是藝人的人呢？