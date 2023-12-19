吊臂昔砸中捷釀1死15傷　藍揭江肇國競選幹事為「興富發獨董」

▲國民黨召開記者會批江肇國競選總幹事為建商獨董。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台中市立委候選人林家興、2024競選發言人凌濤、國民黨副發言人呂謦煒今（19）日召開記者會，質疑民進黨台中市立委候選人江肇國請興富發建設獨董陳大鈞擔任競選總幹事，選前接受建商的高度的支持，選後是否會為建商的利益發聲？或為民進黨在台中操盤手派系的利益發聲？請建商獨董當競選總幹事，難道就是民進黨的居住正義？

呂謦煒表示，今年5月10日發生的中捷事故，興富發建案工地吊臂掉落到軌道，釀成1死15傷慘劇，靜宜大學法律系女教授不幸死亡，當時民進黨台中市議員紛紛要求市府與中捷要負責任及道歉，說中捷沒有防撞機制、說市府建管鬆散等等，但很明顯，意外的主因就是興富發所屬的建案施工有問題。

呂謦煒強調，當時綠色消費者基金會的董事長方儉也表示100%是建商的責任，追究市府或中捷的責任是本末倒置。然而為什麼民進黨只把矛頭對準並非事故主因的市府跟中捷，而不追究興富發的違失，幫建商轉移焦點？是不是因為建商跟自己「麻吉麻吉」，所以才不敢去追究建商的責任？

林家興則點出，興富發建設的獨董陳大鈞，目前是台中市立委候選人江肇國的競選總幹事，過去擔任過台中市副市長、民進黨台中市黨部主委。林家興質疑，江肇國請建商的獨董擔任競選總幹事，選前接受建商的高度支持，選後會為買不起房的年輕人發聲？還是會為建商的利益發聲？或為民進黨在台中操盤手派系的利益發聲？

林家興進一步指出，陳大鈞也曾擔任過立法院副院長蔡其昌的主任，並高度涉入包括市議員在內，民進黨在台中所有的選舉操盤，江肇國應該回應社會，為什麼會請一位政商兩棲、高度爭議的人擔任競選總幹事？其中又有什麼利益關係？

凌濤表示，中捷發生重大公安事故，民進黨的黨政要員、新潮流完全噤聲，不敢針對興富發建設來做檢驗，反而全部推鍋給台中捷運，就是因為建商的獨董長期跟民進黨有非常緊密的關係。此外，賴清德在競選的期間到台中，竟然不是去找蔡其昌、江肇國，而是屢次私訪陳大鈞，過程中講了什麼？存在什麼外界不知道的政商關係？賴清德都應該清楚對外說明。