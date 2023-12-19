為國民黨女戰神市場拜票！藍副議長助選民眾黨妻　朱立倫說話了





▲國民黨主席朱立倫今19日前往金門，為立委陳玉珍競選連任造勢。（圖／翻攝自記者林名揚）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

2024總統立委大選選戰倒數25天，國民黨主席朱立倫今（19）一早就前往金門造勢，為「國民黨最強的女戰神」陳玉珍競選立委連任拉票。針對總統大選，朱立倫強調，侯康配和賴蕭配在民調上處於完全平手的情況，現在每一票都很重要。另外對於國民黨歐陽儀雄為民眾黨妻子尚文凱拉票，和陳玉珍角逐立委之位，朱立倫也首度表態。

朱立倫19日到金門力挺陳玉珍競選立委連任，前往金城東門菜市場掃街拜票。朱立倫表示，今天他特地來為國民黨最強的女戰神、金門最好的女兒加油，在選戰倒數最後3個禮拜全力支持，讓她高票連任。對於網路討論金門縣副議長歐陽儀雄身為國民黨籍，卻幫忙民眾黨妻子尚文凱和陳玉珍角逐立委，是否該以黨紀處分一事，朱立倫回應，黨紀規範針對家人會有比較寬的做法，呼籲所有的支持者支持陳玉珍才是最重要的。

另外針對總統大選，朱立倫強調，根據民調，侯康配和賴蕭配處於完全平手的情況，因此每一票都很重要，不管他今天在金門、侯友宜在台南、趙少康在桃園，大家都在積極拉票，最後20幾天靠每個民眾團結在一起，才能政黨輪替，讓台灣更好。

而對於推動金廈跨海大橋的看法，朱立倫認為只要兩岸能透過對話交流、能夠讓兩岸和平，未來兩岸所有的交通建設、所有的往來都不能排除，國民黨才是能為一促成兩岸和平的政黨。