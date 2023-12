記者葉國吏/綜合報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈15日出席政治大學的學生座談活動,會中有學生犀利提問有關民眾黨總統候選人柯文哲「仇女」問題,吳欣盈結巴的的回「柯醫師愛他媽媽。」

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈出席《政治進入校園2.0 》青年對談。(圖/記者林敬旻攝)

面對學生的尖銳提問,吳欣盈用招牌的國語、台語和英語「三聲道」回應,現場有不少學生聽得「霧煞煞」。其中有學生提問,黨主席柯文哲有關「仇女」、對女性歧視的言論怎麼看?吳欣盈聽完愣了。

吳欣盈對此問題結巴的回答「至於仇女的部份呢,額...仇女的話,我想You know,I think Doctor Ko loves his mom, and if he hates woman, 他也不會選我,right?」吳欣盈說畢尷尬的笑一下補充「so I don't think be problem for me.」