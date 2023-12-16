幕後／吳欣盈釀聯合國嗆背叛信任　台灣未來恐無法再參加COP

▲民眾黨副總統候選人吳欣盈。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈近日打破以往外交單位低調慣例，高調赴杜拜參加COP28（第28屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會），隨即遭中共突襲阻撓，釀成聯合國官員嗆聲我外交單位背叛信任。對此，涉外高層受訪時表示，關鍵在她的「副總統候選人身份」，最大問題與憂慮是「未來」，以後要擋台灣就會用「去年的例子」當理由，這次COP28無法參與，未來對方就會用一樣的爛理由來拒絕台灣團出席。

吳欣盈11月底被提名為民眾黨副總統候選人後，仍參與「國會視導團」，但最後因在外交場域高調的行動，讓整團都無法進入COP28（第28屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會）相關場合；而吳欣盈返國後，針對此事砲轟外交單位對不起納稅人，並進一步譏諷外交部是「斷交部」。

對此，涉外高層人士受訪表示，在吳欣盈11月底被提名為「副總統候選人」後，便已數度主動拜會吳欣盈，因為有這個敏感的身份，所以當時外交同仁就到立法院辦公室說明相關事宜，以及可能遇到的問題與研判；第二次，因為吳欣盈不在台灣，因此是用視訊方式溝通，這兩次的溝通會議，「可以確定的是，吳欣盈本人都有與會」。

涉外高層人士指出，關鍵就在吳欣盈「副總統候選人」的身份，中共連「外交部」都不想看到了，更何況是國家元首、副元首候選人的身份，「這可是象徵主權的」。

對於吳欣盈指稱，外交單位要立委噤聲一事，涉外高層表示，一直以來都只有立委叫行政系統閉嘴，沒有行政系統要立委閉嘴的，跨黨派的國會團都清楚，「低調」是對台灣最好的方式，行政單位哪有膽子要立委閉嘴？

涉外高層表示，吳欣盈12月4日高調舉行行前記者會，當時外交單位就已經研判，這舉措會引起中國的注意，並且事前掌握「國會視導團」的成員跟行程，進而引來中國突襲施壓COP28大會祕書處，停止吳欣盈換證參與部分會議，並波及其他三位委員。

涉外高層指出，最大的問題在於「未來」，因為在國際場域是這樣，如果真的想要擋台灣，就會用「去年的例子」當理由，這次COP28無法參與，未來對方就會用一樣的爛理由來拒絕台灣團出席。

「這樣是把之後參與的機會都犧牲掉！」涉外高層表示，吳欣盈這是為了自己，犧牲掉國家利益，犧牲的是下一次，不是現在，現在最擔心的就是「以後」，她這次把事情鬧開，還敲鑼打鼓，現在外面（指中國）都知道台灣是用什麼方式讓立委去參加了。

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