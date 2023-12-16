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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「在野黨總是檢討被害人」　民進黨反擊吳欣盈：很遺憾

▲▼民進黨副秘書長黃建嘉3日率中央黨部輔選團召開「陪慧團出發．一起顧南投」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨副秘書長黃建嘉。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨副總統候選人吳欣盈近來為出席COP28活動遭阻擋，槓上外交部，昨到政大演講時更兩度脫口稱外交部是斷交部。對此，民進黨副秘書長黃建嘉16日直言，台灣在不管是貿易壁壘上還是外交處境上面，其實是被害人，「我們一直很努力突破這樣子的狀態，很遺憾在野黨總是回來台灣之後，就在檢討我們自己，反而不會把這樣的狀況向加害人、跟中國，說任何一句應該説的話」。

黃建嘉說，吳欣盈立委跟民眾黨副總統候選人，她在杜拜參加一個聯合國下的會議，在這個過程當中的一些言行，同團出席的不分區立委洪申翰在他的臉書已經寫的很清楚了。

「外交部同仁在執行外交的工作是不分黨派的幫忙。」黃建嘉說，不僅是任何的黨籍，只要是代表台灣、代表立法院，不分黨派到國外去，這個大家都可以去問外交部同仁，「就我了解的一定是不分黨派的協助」。

黃建嘉說，在國外遇到的一些狀況，吳欣盈委員回過頭來返台之後反而在怪公務員，這樣的狀況不太好，更何況在外參加這樣的會議，其實是中國他們對於台灣，不樂見台灣參加這樣的國際會議，所以才會有這樣子的像吳欣盈委員的受到這樣的對待。

黃建嘉強調，這個道理還是一樣，不要檢討被害人，台灣不管是在貿易壁壘上還是外交處境上面，其實是被害人，「我們一直很努力突破這樣子的狀態，可是很遺憾，在野黨總是回來台灣之後，就在檢討我們自己，反而不會把這樣的狀況，向加害人跟中國說任何一句應該説的話」。

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