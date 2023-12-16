基北北桃合作交流平台會議　邱佩琳：共同邁向永續城市願景

▲基北北桃合作交流平台2次副市長層級會議。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基北北桃合作交流平台2次副市長層級會議昨（14日）於台北市中山堂召開，包括交通、災防、教育文化、產業民生、都會發展、衛生社福、環境資源及觀光文創等八大面向，目前計有103項合作案，其中已完成33案，持續推動70案，基隆副市長邱佩琳感謝各分工小組同仁努力與合作，讓基北北桃城市不斷進步與成長。

邱佩琳表示，高齡化、少子化、數位轉型、氣候變遷是全球城市、也是目前台灣各縣市應面對共同的挑戰，基北北桃合作交流平臺打破城市的界線限制，而非侷限單一縣市城市治理，共同創造大臺北生活圈的生活概念，共同推動城市的治理及資源的共享，為基北北桃1000萬人口的市民創造更優質幸福城市。

▲（圖左至右）基隆市副市長邱佩琳、新北市副市長劉和然、台北市副市長林奕華、桃園市副市長王明鉅。

目前全球面臨日趨嚴重的極端氣候衝擊，淨零碳排重要性日益升高，為當前城市治理首要目標，邱佩琳副市長說，今年中央通過「氣候變遷因應法」、COP28聯合國氣候峰會也於11月底杜拜召開會議，世界各國政府為因應氣候變遷的影響，應突破既有脈絡發展及創新思維，政府在能源轉型政策制定及輔導民間企業扮演重要的角色，應將氣候變遷風險逐步轉化綠能減碳轉型契機。

在這次基北北桃副市長層級會議，特別針對「氣候變遷因應及調適」合作方案另案分享，邱佩琳指出，基北北桃合作方案不論是在「我的減碳存摺」綠運輸聯合1200都會通推廣合作案、「環教小尖兵大會師一起碳究遊學」淨零綠生活環教種子、「都會空間治理共同建立TOD計畫制度」建構大眾運輸廊帶基礎低碳都市發展架構及「低碳家園合作案」與基北北桃景點暢遊卡串聯「綠色旅遊路線合作案」等，都是因應氣候變遷非常優質合作計畫。

邱佩琳表示，藉由本次會議「氣候變遷因應及調適」合作方案議題發嚮，未來基北北桃應共同攜手整合共創永續環境，邁向2050淨零碳排目標及達到永續城市願景，促進社會共榮共好。