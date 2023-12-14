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收容人重病纏身無法自理　基隆監獄照護弱勢助保外醫治

▲收容人重病纏身無法自理 基隆監獄照護弱勢助保外醫治。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲收容人阿成重病纏身，基隆監獄照護弱勢助保外醫治。（圖／合成照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

犯下多起竊盜案件的收容人阿成（化名）在基隆監獄服刑期間，身體因肺炎、胃出血嚴重以致無法自理生活，本身又罹患精神疾病，在監無法獲得妥適的照護，家人沒有能力具保照顧。因此，典獄長張龍泉指示，衛生科及教化科協助辦理保外醫治安置作業，讓阿成獲得更完善的醫療照護。

基隆監獄指出，阿成的母親已經年邁體衰且行動極為不便，兄姊們的生活困頓財務拮据，已無法提供任何協助。阿成母親既無法照顧阿成，也無法協助阿成返回社區生活，並立即聯繫基隆市社會處請求協助尋找適當的護理安置機構。

經過多方持續不懈地溝通努力，終於尋得彰化上好護理之家願意協助安置阿成，並由該府社會處協助阿成申請各項福利補助，期待能讓阿成無縫接軌，回歸正常生活。

基隆監獄表示，為能順利銜接社區護理機構，保外醫治責付當日由基隆監獄調查員及社工員護送阿成至彰化上好護理之家完成安置作業，除使阿成有更完善的照護環境之外，亦能減輕社區鄰里的恐懼觀感及家屬的經濟負擔，促成三贏的美好局面。

典獄長張龍泉表示，收容人罹患重病且無法自理生活時，監獄會與社政及衛政等地方資源建立合作機制，竭盡全力地幫助他們的生活需求。此次，由於基隆市政府的全力支持與協助，使得阿成能順利保外醫治到合適的安置處所。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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