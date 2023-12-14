駐美3年中國壓力無所不在　蕭美琴：這位鄰居的怒點很低

▲民進黨副總統參選人蕭美琴出席《時代如何轉了彎：蔡英文與臺灣轉型八年》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選倒數一個月。民進黨副總統候選人蕭美琴接受專訪時說，中國對台灣的怒點很低，台灣做什麼他們都會生氣，「要應對這樣的鄰居，就必需有堅強的實力為基礎」，讓自己更有實力或者多交朋友，鄰里之間相互關心，有實力的人比較不會被欺負，這是所有社會上走動，大家所體悟的一個道理。

蕭美琴在《鏡新聞》的專訪中提到，擔任駐美大使3年多，無時無刻都在面對來自中國的壓力，自認在這一段經歷上也學到了很多，「我們要知道什麼時候該低調，什麼時候才要高調。那什麼時候要柔軟，什麼時候要強硬。有很多的力量在拉扯，我們總是要找到對台灣最妥適，也最具平衡感的一個支點」。

蕭美琴表示，中國對台灣的怒點很低，台灣做什麼他們都會生氣，要應對這樣的鄰居，就必需有堅強的實力為基礎。

蕭美琴拿日常生活中會遇到鄰里問題為例，「如果你的鄰居，是這種情緒管理比較有問題的，常常在暴怒，你應該也會想辦法，如果不能搬家，就是讓自己更有實力，或者多交朋友」。鄰里之間相互關心，有實力的人比較不會被欺負，這是所有社會上走動，大家所體悟的一個道理。

參選以來，對於對手陣營批評賴清德是台獨金孫，賴清德加上蕭美琴，更是獨上加獨。對此，蕭美琴表示，中華民國台灣就是主權獨立的國家，這是台灣人的共識，「難道你們不認為我們已經是主權獨立的國家，中華民國台灣主權獨立不值得捍衛?照別人定義喊話嗆聲，分化製造對立，這不是團結台灣的方式」。

另外，兩岸議題向來是大選重點議題，不過侯友宜的構思被認為其實與執行中的蔡英文路線大同小異，柯文哲更說外交政策要遵循蔡英文總統路線。蕭美琴說，「既然他們認同我們的外交國安路線，那就繼續支持我們!我們是正牌的!也一直在引領台灣來面對這個世界」。

蕭美琴強調，台灣人民都主張要維持現狀，台灣人也都愛好和平，這是台灣社會的最大公約數，國民黨比較關注在對岸釋出的善意，而蔡英文總統、民進黨當然也歡迎對岸的善意，「我們要建構自己的實力，我們對話的門永遠是開著，但是沒有實力的對話，只會把我們放在一個被矮化的的地方，這是我們跟其他人不一樣的地方」。