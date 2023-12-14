侯友宜連拜3廟求台灣平安　2天「高雄車掃」掀旋風…反應爆棚

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

國民黨總統候選人侯友宜今日持續在高雄展開「車隊掃街」造勢，下午在參加完婦女後援會成立大會後，車隊馬不停蹄繼續從岡山出發，沿路向民眾一一問好並拜票請託，接著再連趕梓官、橋頭以及大社3間宮廟參拜。侯友宜說，他希望在媽祖的保佑下，可以順利當選總統，造福大家，讓大家能在這塊土地上繼續過好日子。

▲侯友宜參拜高雄地方宮廟。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼侯友宜兩天在高雄車掃拜票。（圖／記者賴文萱攝）

侯友宜一連兩天在高雄「大車拚」，強調南部孩子要從南部開始贏回台灣，上午行程先從大旗山地區啟動，下午車隊則繼續從岡山出發，沿路不少熱情支持者看到車隊經過，就搶著拍照，也有人向侯友宜高喊「凍蒜啦！」替他加油打氣。而侯友宜也親切地一一握著支持者的手請託拜票，相當親民。

除了車掃行程外，侯友宜下午也連趕梓官城隍廟、橋頭五里林天后宮以及大社青雲宮參拜。他說他是鄉下孩子，說話算話，在參拜時，他也向媽祖、城隍爺請託，希望能保佑台灣平安，也希望在神明保佑下，可以順利當選總統，造福大家。

侯友宜說，他的過去大家都知道，他就是一步一腳印，用鄉下人的古意、善良認真打拼，從做警察、刑警，再做到署長、市長，現在出來拚總統，他要做一個清廉官員、政府，替大家拼好日子、賺大錢，讓未來子孫繼續在這塊土地可以過好日子。

▲▼侯友宜高雄拜票反應熱烈。（圖／記者陳宏瑞攝）

侯友宜在高雄2天車掃行程在傍晚也畫下尾聲，前立法院長王金平上午現身力挺，陪同掃街時大讚，這次侯友宜車掃反應很熱烈，所有人不僅歡迎他，更期待侯友宜當選。

侯友宜則說，大家都說南部綠到出汁，但是南部哪有可能綠到出汁，台灣沒有分藍綠、沒有分顏色，大家都是台灣人民，因此更希望台灣不要戰爭要和平，所以要促成政黨輪替，讓侯友宜、趙少康給人民好康。