蕭美琴：好的、壞的都可以看到蔡總統在承擔

▲民進黨副總統參選人蕭美琴出席《時代如何轉了彎：蔡英文與臺灣轉型八年》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴14日出席《時代如何轉了彎：蔡英文與臺灣轉型八年》新書發表會活動。談到這本書，蕭美琴說，她看到的蔡總統，是一個溝通者、一個意見的整合者，也是一位協調者，最後也是決策者跟承擔者，「一路走來好的、壞的、批評謾罵的，或著是所有代表台灣的榮耀，都可以看到蔡總統在承擔」。

蕭美琴說，謝謝今天有機會來參與這麼重要的紀錄，「我昨天下午拿到這本書，晚上回去看之後非常感動欲罷不能」；蕭笑說，自己覺得坐在這裡還蠻卑微的，因為面前有好多不管是在書裡面有提到的、沒提到的，大家的付出跟參與。

蕭美琴說，這個團隊在蔡英文第一次從政以來，原來可能沒有擘劃要參與選舉、參與台灣的政治活動，但是大家也都知道，歷史有些轉折點，包含2008年的落敗、整個民進黨四分五裂，蔡英文在當下出來承擔，整個做重新執政的準備、重建國人的信心，各種正面充分準備。

「我一路跟她一起作戰過來，看了書的內容也有非常深的體悟。」蕭美琴說，這8年來她的角色比較特別一點，不只是這8年，在更早一點被派到花蓮耕耘期間，一直在台灣政壇非常邊緣的地方，書裡面很多在做國家大政的準備過程，「在過程中，總統對我們即便是最卑微最偏遠的地方，她的觀察是不斷的」，不管是在整體政策的面性，提出5+2產業也沒有忘記農村經濟農村轉型等等。

蕭美琴提到，在看這本書之前，剛好前幾天在看護國4年，「這兩本書在最前端的部分都提到一樣的議題，就是婚姻平權這條路」。蕭說，這條路她也參與很久，從2006年開始，從一開始的艱辛、坎坷到整個社會議題的誤解跟不認同，甚至政治上面臨全面性的公投，還有幾個人面臨要被罷免等，到2019年的這一刻，「一直到現在，我可以在美國面對世界可以很驕傲說，台灣是亞洲最進步的社會」。

蕭美琴強調，過程中有太多太多人的參與，這面相真的很多，不是最後一個口號就能解決的，需要對社會共識的凝聚尤其對立的議題。

蕭美琴說，所以至少她看到的蔡總統，是一個溝通者、一個意見的整合者，也是一位協調者，最後也是決策者跟承擔者，一路走來好的、壞的、批評謾罵的，或著是所有代表台灣的榮耀，都可以看到蔡總統在承擔。

蕭美琴也提到，另外一個角度要講的，就是幕僚的重要性。這一路走來，往往檯面上看到的政務官也好，或是檯面上第一線面對大家，這一切的一切都有更大的團隊在支撐，專業性付出跟努力，「我也非常感動，在書裡面呈現出來，這是我這麼多年來的感受」。