趙少康稱「台北人愛吵架、南部人愛打架」　他批：不戰南北不會選？

▲國民黨副總統候選人趙少康出席政大「青年與副總統候選人座談」。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康11日接受《今天誰來沛》主持人北市議員鍾沛君專訪，稱「台北人喜歡吵架，南部人直來直往、喜歡打架。」對此，基進台南黨部主委李宗霖昨（13日）批評，這是赤裸裸的歧視跟偏見，趙少康應該向所有南部人道歉，國民黨與其思考中南部「少輸為贏」、「南票北補」的策略，不如思考怎樣才不會失言又得罪南部人。

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康連日大動作搶攻南部選票，日昨也自評南部選情未必「綠到出汁」，而11日接受專訪時，侯友宜還曾強調，自己台語比較流利，趙少康台語也很厲害，在台南的造勢場可以6成國語4成台語，且講得很順，自己很敬佩。趙少康強調，小時候都講台語，南部人直來直往，小時候就真的這樣，吵架？就打架的啦！台北人喜歡吵架，南部人喜歡打架。

對此，李宗霖表示，趙少康上節目說「南部人喜歡打架」，藍白政黨現在是不「戰南北」就不會選舉了嗎？趙少康用分化的方式來製造聲量也不是第一次，他過去選舉買報紙廣告談省籍，現在又說比起台北人吵架，南部人喜歡打架。這是赤裸裸的歧視跟偏見，趙少康應該向所有南部人道歉！

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李宗霖回顧，侯友宜今年5月說「台南人沒眼睛」，柯文哲說「南部老百姓生活實在太慘了」、「鄉下要有鄉下的樣子」、「南部人搭公車是癮頭（giàn-thâu，傻瓜）」。他批評，這些都是以天龍觀點，貶低他人來彰顯自己特別歧視言論，這樣的人沒資格參選總統。

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李宗霖直言，大家也不要忘記，歧視南部的始祖韓國瑜，2018年說出高雄「又老又窮」，結果上任市長後建設停滯、擺爛市政，最後台灣基進號召南部人的憤怒將其罷免，千萬不要小看南部人的團結與憤怒。

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李宗霖表示，國民黨與其思考中南部「少輸為贏」、「南票北補」的策略，不如思考怎樣才不會失言又得罪南部人。或許南部人不會跟國民黨打架，但是絕對會用選票把國民黨下架。