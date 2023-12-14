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快訊／潘孟安：賴清德選票過半目標不變　最後1個月「多衝5％」

▲▼民進黨總統候選人賴清德出席台灣經濟發展論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

選舉倒數1個月，民進黨總統候選人賴清德積極拓展組織票，競選總幹事潘孟安今（14）表示，賴清德目前選情穩定領先，且爭取總統選票過半的目標不變，期待最後一個月「多衝5％」。

潘孟安今天下午與媒體茶敘時，媒體詢問，最近有一些民調顯示，賴清德總統選情被拉近？潘說，民調都是參考，「我們還是穩定」，當然因為單一事件會起起落落，但這是一個長期的，要到開票那天心裡才會篤定；至於是否有領先到雙位數？潘說，「還要再衝」。

潘孟安表示，「多衝5％是目前為止我們想要多衝出來的」，這是賴陣營的期待，希望要衝出這樣的成績，都還在努力。他直言，當然民調要50％不可能，可是要爭取總統部分選票過半，這是賴營的目標，「已經進行到第九局了」。

對於賴清德陣營特別在陸戰下功夫，潘孟安開玩笑說，因為民進黨親近到土地，接觸每一位鄉親，踩遍台灣每一片土地，是流汗水的。他表示，有些人是喜歡噴口水的，可是他認為，汗水才能夠讓土地開出豐碩的果實，口水只會淹沒秧苗。

此外，針對國民黨近期加強輔選南部縣市，試圖阻斷民進黨「南票北補」，潘孟安說，每個陣營有各自盤算，藍營要顧南盤、北盤，基本是尊重他們的盤算，而綠營認為，不管南部、中部、北部，包括穩定、衝刺選區，基本上，每一個鄉鎮、每一個區和村里都很重要，「賴蕭配」將分進合擊，衝刺陸、空戰。

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