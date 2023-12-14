評蔡英文融入台灣社會脈動　蕭美琴：對人民喜怒哀樂很敏感

▲民進黨副總統參選人蕭美琴出席《時代如何轉了彎：蔡英文與臺灣轉型八年》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴14日出席《時代如何轉了彎：蔡英文與臺灣轉型八年》新書發表會活動。談到與總統蔡英文的互動，蕭美琴說，蔡從過去的靦腆，到現在已經很融入台灣社會脈動，對台灣基層、台灣社會人民的喜怒哀樂都很敏感，也會積極想要用政策回應在社會上接觸到各種形形色色的需求。

對於和總統蔡英文之間的互動，蕭美琴說，蔡總統的性格跟角色在認識她或熟悉她從政的這些年，有些是不變的有些是轉變，「不變的是她一直是非常誠懇、心地善良，但另外她也非常認真」。

蕭美琴舉例，過去她已經在美國，遠離台灣政治核心，但偶爾蔡總統還是會傳講稿叫她看一下意見，「一下傳來已經是第23版，看一看過幾天來傳來又變第51版」，所以可以看得出，蔡總統對每一個細節、每一個環節的重視，尤其面臨很困難議題跟社會在溝通，她會非常在意。

至於改變的地方，蕭美琴說，她是在蔡總統還很清純、涉世未深時就認識。她笑說，自己比蔡還要早參選，過去在台北市選立委時，當時蔡是陸委會主委，想說找一個都會型的專業女性陪她掃街，「結果蔡總統來，完全不知道該怎麼掃街，安安靜靜站在我旁邊，我在握手時還要介紹這是我們的陸委會主委來拜票」。

蕭美琴說，那時候的蔡總統比較靦腆一點，還沒有放開可以跟大家接觸，「這十幾年下來，我看她已經很融入台灣社會脈動，對台灣基層、台灣社會人民的喜怒哀樂都很敏感，也會很積極想要用政策回應在社會上接觸到各種形形色色的需求，我覺得這是一個轉變」。

蕭美琴表示，這幾年在執政期間面臨很多挑戰，「我看得到的蔡英文是每一次度過一個難關、克服一個挑戰之後，是更有韌性、自信的一個人，我也從中學習到很多」。