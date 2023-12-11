陳玉珍質疑「加2千萬預算養肥貓」　海基會：人事費無特別增加

▲立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前在立法院提案，要刪除陸委會補助海基會的4500萬元預算，她11日上午更進一步質疑，海基會只剩「傳真機」功能，竟還想增加2000萬元的人事費來「養肥貓」。對此，海基會強調，明年度人事費相關預算員額、薪資標準均與今年標準相同，除依法自然成長的費用外，並無特別增加，立委所指的是政府補助款與海基會自籌款間比例之調整。

海基會下午透過新聞稿表示，海基會明（113）年度人事費預算員額110人編列新台幣1億5404萬元2000元，與112年度預算員額110人編列1億4761萬元，在員額數並未增加，薪資標準也未有所調整。

海基會提到，人事費預算數增列643萬2000元，增幅4.36%，是因考績晉級、勞（健）保費率提高、各類人事費用（如退儲金、勞健保、考績獎金等）等自然成長，並無特別增加預算數，「全國各機關皆然，海基會依法辦理。」

▼海基會大樓。（圖／記者謝婷婷攝）



海基會指出，事實上，他們依法接受陸委會委託，處理兩岸民間交流相關事務，包括業務執行與及預算編列與執行，都受陸委會監督，在113年人事費方面，獲陸委會補助款計9314萬5,000元（占人事費預算60.47%），與112年7362萬7000元（占人事費預算49.88%）相較，雖增加1951萬8000元，但主要原因是獲陸委會補助款的比例增加，用以改善財務結構，提升服務功能，並非人事費新增加2000萬元。

海基會強調，陳玉珍委員所指稱海基會新增2000萬元人事費預算，是指實為增加1951萬8000元，且是為政府補助款與海基會自籌款間比例之調整，「海基會明年度人事費相關預算員額、薪資標準均與112年標準相同，除依法自然成長的費用外，並無特別增加。海基會未來仍將秉持撙節之精神，控管人事費支出。」

▼海基會文書驗證服務。（圖／記者蔡紹堅攝）



另外，陳玉珍也質疑，海基會重要的文書驗證工作，明年會增加兩岸文書驗證聯合服務中心，處理婚姻、親子、行政司法協助等，但預算卻只增加35萬6000元。

海基會回應，今年初新冠疫情趨緩，兩岸各種實體交流逐漸恢復，海基會服務案件數量遽增，112年1到11月計33萬9875件，較去年同期大幅增加58.68%，雖業務大幅增加，但未增人事支出，且提升服務品質為兩岸民眾排憂解難，獲得外界好評。

海基會強調，「對於陳玉珍委員的批評，海基會也會虛心接受指教，努力開源節流，並做好溝通說明。」