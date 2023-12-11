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大陸 大陸焦點 特派現場

陳玉珍嗆砍4500萬預算　海基會：台商金門投資參訪「人數居冠」

▲▼立委陳玉珍聯訪 管中閔相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／台北報導

國民黨立委陳玉珍日前在立法院提案，指陸委會、海基會「無法讓台商來金門投資考察，有失職之虞」，要砍陸委會補助給海基會的4500萬預算。對此，海基會11日回應，海基會歷年辦理大型台商活動，陸方都會施壓台商不要出席，因此他們改為辦理各種中小型的活動，金門的投資參訪活動的確有一些台商藉詞請假，但出席人數仍有上百，是近期各場次中最多的。

海基會透過新聞稿表示，歷年他們辦理大陸台商三節活動，陸方中央與地方台辦不乏以「勸退」、「不鼓勵」或「禁止」等方式，直接或間接干預重量級台商及現任會長出席。

海基會提到，為因應台商需求並降低出席壓力，他們自2019年起調整傳統三節活動形式，除春節維持大型活動，其餘則擇選適當時間，以中小型、分區、不公開方式辦理，讓台商返台參與活動更具彈性與便利。

海基會說，為了配合政府「投資台灣三大方案」及境外資金匯回專法等政策措施，近年他們積極規劃「大陸台商投資台灣系列活動」，自2020年迄本年11月，累計辦理19場次，足跡涵蓋14個縣市，內容精采多元，經台商口耳相傳，參與者日趨踴躍。

▼海基會「大陸台商投資台灣參訪活動」金門場。（圖／海基會）

▲▼海基會「投資台灣」考察活動。（圖／海基會）

海基會指出，他們6月底辦理「大陸台商投資台灣參訪活動」高雄場時，報名人數破百，是新冠疫情以來規模最大，許多台商也因此高度期待9月的金門場，報名人數超過120人，但沒想到的是，活動前卻陸續有台商藉詞請假。

海基會提到，金門場活動雖受食宿及交通安排不便等限制，初期台商報名人數仍逾120人，實際出席台商102人，對照近期各場統計（高雄96人、桃園66人、南投43人），不僅人次居冠，此行同步辦理關懷金門陸配活動及陸生交流座談等，更彰顯用心與效益。

海基會說，據悉，台商對大陸刻意抵制海基會活動的作為表達強烈不滿，認為「沒有必要」。

▲▼海基會「投資台灣」考察活動。（圖／海基會）

海基會強調，本案規劃初期即密集與金門縣政府及縣議會溝通，除獲重視與支持，並設宴接待台商，他們事前也向立委陳玉珍說明相關構想，「陳委員9月26日更抽空出席午宴，親自與台商交流互動，讓台商備感熱情與尊榮，賓主盡歡。」

海基會還說，這場活動有助台商了解當地投資環境，強化投資意願，「金門縣政府除配合提供簡報說明，也協助安排相關參訪，讓逾百位出席台商充分了解環境與優勢，作為投資經營參考。」

另外，海基會也提到，本案相關食宿安排有助帶動當地消費，在參訪金門酒廠時，台商大手筆認購窖藏高粱金額高達5、6千萬台幣，更實質助益金門稅收與經濟發展，成效可觀。

▼海基會大樓。（圖／記者謝婷婷攝）

▲海峽交流基金會,財團法人海峽交流基金會,海基會,半官方機構,中國大陸和海基會的對口機構是海峽兩岸關係協會。（圖／記者謝婷婷攝）

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