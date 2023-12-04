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大陸 大陸焦點 特派現場

經濟差、房價跌連累　香港政府赤字高於預期

▲香港匯豐銀行。（圖／CFP）

▲香港匯豐銀行。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波表示，今年政府收入受經濟低迷、地價下跌、印花稅減徵等影響，預計本年度綜合赤字可能略超過1000億港元，比2月公布預算案時估算的高。

陳茂波在立法會上提到，政府目前財政狀況仍然相當穩健，去年政府債務相對於本地生產總值比率大約4.3%，較主要經濟體低，但面對全球經濟挑戰重重、地緣政治環境複雜、環球利息上升，今年香港整體經濟和資產市場表現均較預期遜色，因此政府收入，例如地價、印花稅都受到影響，預計本年度綜合赤字可能略超過1000億元，比2月時公布本年度預算案時的估計高。

陳茂波指出，政府必須審慎思考，善用公帑，一方面鞏固經濟復甦動力，同時也要投資未來，擴大經濟發展容量，強化自身優勢，並且發掘新經濟增長點，支持香港經濟進一步發展。

▲▼香港中環知名地標「國際金融中心」。（圖／CFP）

陳茂波強調，只要經濟蓬勃，稅收自然會增加，「政府亦會繼續審慎理財，量入為出、應使則使，嚴格控制政府開支增長以及探討收入增加辦法。」

陳茂波說，節流方面，政府本財年繼續維持公務員編制零增長目標，並且在政府內部推行資源效率優化計劃，扣減各政策局和部門2024/25年度經常開支1%，並將於2025/26年度額外再扣減1%，將所節省的資源重新分配調撥予推行新的政策措施。

陳茂波還說，雖然未來環境風高浪急、挑戰重重，但相信內地將會通過改革開放，尋求更高質量發展，認為香港中長期前景亮麗。

▲香港機場,國泰航空。（圖／CFP）

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