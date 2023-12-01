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有信心顧好陸生　李大維喊話對岸「開放學位生來台」

▲▼海基會董事長李大維。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會董事長李大維。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長李大維12月1日表示，他們有信心讓每一個陸生受到妥善照顧，陸方不要再對學位生來台灣設限制，讓兩岸的青年學子有更多的學習與交流的互動，「兩岸青年就是兩岸的未來，增加兩岸青年彼此認識與理解，對於兩岸關係的正面發展有積極的意義。」

海基會11日舉行第12屆董監事第1次聯席會議，董監事全數同意由李大維先生續任董事長，並由許勝雄先生、詹志宏先生及邱垂正先生三人續任副董事長，同時由邱垂正先生兼任秘書長。

李大維在致詞時提到，今年是海基會相當忙碌的一年，過去受到疫情影響停滯3年的兩岸交流，在今年初開始逐漸恢復，海基會的業務量也達到7年來新高，1月到11月為民服務的案件已經達到33萬9千件，相較於去年同期成長了58.7%，創下2017年以來的最高；文書驗證79萬2千件，較去年同期增加將近2倍；24小時的緊急服務專線電話將近1萬通，是2002年成立緊急服務專線以來的新高。

李大維指出，推動兩岸交流是海基會的一個重要任務之一，兩岸交流最大的目的，就是要增進對彼此的了解、降低敵意、減少誤判，交流可以說是維繫兩岸和平穩定不可或缺的要素，「我們相當樂見兩岸各種面向的交流持續成長，其中觀光旅遊是一個重要的面向，目前我方已主動釋出善意，明年將開放旅行業者組團赴大陸旅遊，基於對等互惠的原則，也基於交流的雙向品質本質，我們呼籲陸方，不要再設下層層的限制，能夠對等開放大陸民眾來台觀光旅遊，促進兩岸民眾更多的認識與了解。」

李大維說，最近，他們也在照顧大陸民眾上釋放更多的善意，政府已經宣布明年2月1號起，在台灣住滿6個月以上的陸生，可依照規定加入健保，在此之前為了要減輕陸生的就醫負擔，政府已透過海基會提供陸生商業保險的補助。

李大維強調，「健康是基本人權，我們樂意建構一個安心安全的環境，讓陸生來台就學，我們也有信心讓每一個陸生受到妥善的照顧，我們也要呼籲陸方不要再對學位生來台灣設限制，讓兩岸的青年學子有更多的學習與交流的互動。兩岸青年就是兩岸的未來，增加兩岸青年彼此認識與理解，對於兩岸關係的正面發展有積極的意義。」

李大維說，新的一年即將到來，台灣將舉行總統與國會大選，這是台灣人民行使自由意志的權利，希望各方予以尊重，不要進行任何干預，不管選舉的結果如何，台灣都會有一番新的景象。海峽兩岸以及印太地區也將呈現新的局面。

李大維還說，他在今年2月上任的時候就曾經說過，希望陸方能夠以民為念、人民優先，「我要再次呼籲，不要設置任何的政治前提，讓兩岸兩會能夠務實互動溝通，一起為兩岸人民謀求最大的福祉。」

最後，李大維強調，明年台灣大選之後，寒冬將逐漸遠離，也期盼兩岸共同迎接溫暖和煦的春天到來。

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