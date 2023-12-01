三兄弟赴陸「避風頭」30年　「無力自理」被海基會接回台灣

▲三兄弟在海基會的協助下順利返台。（圖／翻攝海基會）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會近期協助了3名年近七旬，滯留廣東，生活無法自理的台灣人返台。據海基會透露，這3人是三兄弟，30年前因替人作保欠債，逃到廣東避風頭，疫情後生活出現困難，大哥又重病癱瘓，3人積蓄幾乎花光，在台商的通報下，接受了海基會及各單位的協助，順利返台。

海基會表示，廣州台協今年6月向海基會通報，有三兄弟30年前在台替人作保，因債務人無力償債遭受牽連，只好躲到廣東避風頭。

海基會提到，原本三兄弟相互扶持，做些小生意維生，但在疫情爆發後，收入銳減，加上大哥突發心梗、中風，下半身癱瘓，醫療費用耗盡三人積蓄，無疑雪上加霜；三人均年近七旬，生活自理困難，亟待外界援助。

海基會指出，因當事人30年前赴中國大陸，期間未曾返台，依規定須先向移民署申請恢復台籍身分返台定居。海基會獲報後，即著手協助三人申請相關手續，並函請大哥原設籍地高雄市政府社會局協助安置事宜。

經過數月協調，終在各方協助下辦妥相關文件，三兄弟於11月30日順利返台，海基會也派員前往機場表達關懷，並將需要照護的大哥交由社工送往安置機構。

廣州台商協會陳啟安常務副會長從案件開始即高度關心三人狀況，定期關心慰問，給予支援，為其證件申辦事宜奔走兩岸數趟，並親自陪同返台。

海基會說，三兄弟離台超過30年，對可以重新踏上家鄉的土地，特別感謝各界溫暖馳援，並承諾返台後將盡最大努力，盼不辜負社會的善心資源，盡快自立生活。