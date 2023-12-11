　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女師轟課綱無恥　呂秋遠曝30年教學差異：擔心顧炎武不如擔心魔芋爽

▲▼學測首日，考生準備中。（圖／大考中心提供）

▲108課綱爭議事件，呂秋遠認為，學習「廉恥」這件事怎麼可能靠一篇文章就能理解。（示意圖／大考中心提供）

記者趙蔡州／綜合報導

北一女國文教師區桂芝批評108課綱是「無恥課綱」連日引發爭議。針對108課綱爭議事件，律師呂秋遠表示，區桂芝的說法有問題，學習「廉恥」這件事怎麼可能靠一篇文章就能理解，「這跟很多男人認為，他們家老婆都是因為看了我的文章所以才想離婚，有什麼兩樣」。

針對課綱爭議，呂秋遠日前在臉書表示，108年課綱雖然只推薦了15篇文章，但如今教育已經不是國立編譯館的年代了，沒有強迫所有老師或學生只能研讀一本國文課本，如果老師喜歡讓學生閱讀《岳陽樓記》、《廉恥》，可以自己讓學生去學習。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂秋遠認為，課綱不推薦《廉恥》，老師根本不需要義憤填膺的把這件事跟「去中國化」掛勾，甚至認為課綱審議委員會不想讓學生學習「廉恥」，況且學習「廉恥」這件事，不可能只靠顧炎武先生的一篇文章就能理解吧，「這跟很多男人認為，他們家老婆都是因為看了我的文章所以才想離婚，有什麼兩樣？」

▲▼高中國文課本。（圖／翻攝國教院網站）

▲呂秋遠認為，國文教學因為上課時數不夠，所以才要以現代語文為主、文言文為輔。（圖／翻攝國教院網站）

呂秋遠接著說，現實問題就是時間太少，但要教學的內容太多，所以只好選擇跟生活比較相關的知識在學校教學，30年前學校根本沒有多元母語、英文、日文，公民不教法律、自然科學不強調實作，那種學習跟現在的多元文化教學內容，怎麼比較。

呂秋遠指出，台灣目前的國文教學因為上課時數不夠，所以才要以現代語文為主、文言文為輔，如果區老師真的擔心學生的古文能力退步，不妨先擔心抖音與中國網路用語對台灣人的影響，現在的問題不是岳陽樓，更不是顧炎武，而是魔芋爽、扶弟魔。

呂秋遠最後說，廉恥是在家裡學的，是透過人生歷程學的，並非是透過一篇課文學的，從古到今，有一堆文人飽讀詩書，私下行為卻厚顏無恥，「這些人看過的書，一點也不比我們少」、「既然是國文老師，就不必想要教忠教孝了，教好中文就好了」。

ET快訊
亞錦賽個人獎名單出爐　中華隊4人進明星隊
中華隊辛苦了！4大超商限時優惠出爐
本土劇男神考上政大EMBA！　學生證「大頭照超帥」
合歡山沒下雪「武嶺仍被塞爆」！背後2原因曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打敗一票年輕妹！85歲嬤成「高雄最正店花」　狂掃3.5萬讚輾壓奪冠

女師轟課綱無恥　呂秋遠曝30年教學差異：擔心顧炎武不如擔心魔芋爽

電競協會理事長道歉！突向3總統候選人「喊話1事」　統神親轉發

陳其邁點燈亮橘海！台日六校500學生嗨爆　橘色惡魔：未來高雄見

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭「超兇軍火庫」火力驚人　蕾絲照流出

三寶之王騎車「2公尺鐵桌貼臉」！看不見路照樣趴趴走　影片曝光

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2　疑心病重難破冰

合歡山沒下雪「武嶺仍被塞爆」！背後2原因曝光

亞錦賽中日冠軍戰破2萬球迷到場！　大巨蛋汽車格全滿

機車置物箱貼「13字注音」台人才看得懂！內行解出來：全是國罵

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

粉絲曝「最愛雨琦」舒華：來打一架吧！　見「後輩」不服輸...直接現場PK倒立XD

林俊傑虧李榮浩「歌又悶又酸」XD　合飆《可惜沒如果》《年少有為》聽醉！

地毯商弄丟海量外幣急報警　遺失百萬！超商店員秒通報

鄭雨盛《跟我說愛我》成聾啞畫家　申鉉彬手語「告白」逗樂他

五堅情耶誕城首唱《立刻要爆炸》！　陳零九麥沒聲...邱鋒澤.小賴「急爭寵」

打敗一票年輕妹！85歲嬤成「高雄最正店花」　狂掃3.5萬讚輾壓奪冠

女師轟課綱無恥　呂秋遠曝30年教學差異：擔心顧炎武不如擔心魔芋爽

電競協會理事長道歉！突向3總統候選人「喊話1事」　統神親轉發

陳其邁點燈亮橘海！台日六校500學生嗨爆　橘色惡魔：未來高雄見

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭「超兇軍火庫」火力驚人　蕾絲照流出

三寶之王騎車「2公尺鐵桌貼臉」！看不見路照樣趴趴走　影片曝光

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2　疑心病重難破冰

合歡山沒下雪「武嶺仍被塞爆」！背後2原因曝光

亞錦賽中日冠軍戰破2萬球迷到場！　大巨蛋汽車格全滿

機車置物箱貼「13字注音」台人才看得懂！內行解出來：全是國罵

打敗一票年輕妹！85歲嬤成「高雄最正店花」　狂掃3.5萬讚輾壓奪冠

桃園青年志工嘉年華　表揚「第六屆桃園時代青年行動家」

新屋區全民運動嘉年華　力推「多元特色運動」挑戰自我

女師轟課綱無恥　呂秋遠曝30年教學差異：擔心顧炎武不如擔心魔芋爽

楊丞琳喊「河南人愛騙人」出事！大陸多個政府部門出手調查

桃園雲林同鄉會慶大會　張善政談與雲林善因緣

爭取婦女選票　媽媽立委呂玉玲邀劇團演出談婦幼政見

立委參選人張秀華教育家長志工後援會成立　喊出延續教育政策

全台新住民上百萬　林右昌台中表揚10名卓越貢獻者

城市代言人安心亞現身基隆　謝國樑私藏景點曝光

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

生活熱門新聞

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

電競協會理事長道歉提1事！獲統神轉發

「武嶺早上6點爆人潮」停車場客滿！現場照曝

「最難交心」星座Top4！天蠍排第2疑心病重

沒下雪武嶺仍被塞爆！背後原因曝

「2024春節悲哭了」！全場傻：台灣假太多

高雄點燈亮橘海　橘色惡魔相約再見

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

飛日本1500元有找　明20:00開搶

日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她

北港武德宮「AI解籤」　18萬顯示卡買9張

三寶騎車鐵桌貼臉　看不見路照樣騎

台灣海底撈跳「科目三」　網：時薪280元太香了

更多熱門

相關新聞

北一女師批課綱「無廉恥」　資深國文教師反指：顧炎武思想封建

北一女師批課綱「無廉恥」　資深國文教師反指：顧炎武思想封建

北一女教師區桂芝批評教育部108課綱將顧炎武的「廉恥」刪除，學生就不必再知道為什麼「士大夫之無恥，是謂國恥」，痛批是「無恥課綱」，連日引發熱議。但一名資深高中國文教師卻持不同看法，認為該篇文章重點是「恥」的詞性，而非思想，而且顧炎武的思想封建，只適合當反思教材。此論點在該校國文教師群組中流傳，引發討論。

文言文「精簡背後真相」曝光！呂捷：要讓你看不懂

文言文「精簡背後真相」曝光！呂捷：要讓你看不懂

國小師出國文考題測「恥度」！5標出爐「頂標35分」

國小師出國文考題測「恥度」！5標出爐「頂標35分」

108課綱刪古文該不該　1814台大生表態

108課綱刪古文該不該　1814台大生表態

108課綱惹議！　侯友宜喊話賴清德：別為選舉操作世代對立

108課綱惹議！　侯友宜喊話賴清德：別為選舉操作世代對立

關鍵字：

108課綱廉恥

讀者迴響

熱門新聞

國軍暗黑兵器修護士！童顏搭超兇軍火庫火力驚人

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

新北男家中遭蜂螫　無呼吸心跳送醫

MEI MEI第四胎性別揭曉！　「怕尪落淚離席」

一夜激戰撞破了…26歲女「血猛滴2天」！

快訊／徐若瑄被爆簽字離婚！　結束9年婚姻

亞錦賽個人獎　中華隊4人進明星隊

日本血拚「刷1信用卡」不能退稅！網：抓很嚴

徐若瑄被命理師斷言「3年內離婚」成真

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

南鯤鯓代天府變格鬥擂台　2派宮廟轎班成員互毆

禮讓行人竟挨罰2萬4　警撤銷罰單了

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

中華隊辛苦了！4大超商優惠懶人包

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

更多

最夯影音

更多
于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面

于美人哽咽送別柯辰勳　忍淚祝福：期待再見面
北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

大谷翔平證實加盟道奇！天價220億合約破北美紀錄

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

國文老師教「正襟危坐」　跪桌親自示範蘇軾體態

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面