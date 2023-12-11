女師轟課綱無恥　呂秋遠曝30年教學差異：擔心顧炎武不如擔心魔芋爽

▲108課綱爭議事件，呂秋遠認為，學習「廉恥」這件事怎麼可能靠一篇文章就能理解。（示意圖／大考中心提供）

記者趙蔡州／綜合報導

北一女國文教師區桂芝批評108課綱是「無恥課綱」連日引發爭議。針對108課綱爭議事件，律師呂秋遠表示，區桂芝的說法有問題，學習「廉恥」這件事怎麼可能靠一篇文章就能理解，「這跟很多男人認為，他們家老婆都是因為看了我的文章所以才想離婚，有什麼兩樣」。

針對課綱爭議，呂秋遠日前在臉書表示，108年課綱雖然只推薦了15篇文章，但如今教育已經不是國立編譯館的年代了，沒有強迫所有老師或學生只能研讀一本國文課本，如果老師喜歡讓學生閱讀《岳陽樓記》、《廉恥》，可以自己讓學生去學習。

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呂秋遠認為，課綱不推薦《廉恥》，老師根本不需要義憤填膺的把這件事跟「去中國化」掛勾，甚至認為課綱審議委員會不想讓學生學習「廉恥」，況且學習「廉恥」這件事，不可能只靠顧炎武先生的一篇文章就能理解吧，「這跟很多男人認為，他們家老婆都是因為看了我的文章所以才想離婚，有什麼兩樣？」

▲呂秋遠認為，國文教學因為上課時數不夠，所以才要以現代語文為主、文言文為輔。（圖／翻攝國教院網站）

呂秋遠接著說，現實問題就是時間太少，但要教學的內容太多，所以只好選擇跟生活比較相關的知識在學校教學，30年前學校根本沒有多元母語、英文、日文，公民不教法律、自然科學不強調實作，那種學習跟現在的多元文化教學內容，怎麼比較。

呂秋遠指出，台灣目前的國文教學因為上課時數不夠，所以才要以現代語文為主、文言文為輔，如果區老師真的擔心學生的古文能力退步，不妨先擔心抖音與中國網路用語對台灣人的影響，現在的問題不是岳陽樓，更不是顧炎武，而是魔芋爽、扶弟魔。

呂秋遠最後說，廉恥是在家裡學的，是透過人生歷程學的，並非是透過一篇課文學的，從古到今，有一堆文人飽讀詩書，私下行為卻厚顏無恥，「這些人看過的書，一點也不比我們少」、「既然是國文老師，就不必想要教忠教孝了，教好中文就好了」。