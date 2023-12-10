國小師出國文考題測「恥度」！逾11萬人作答　5標出爐「頂標35分」

▲北一女教師區桂芝（左）怒轟「課綱無恥」掀起各界討論。（圖／翻攝自臉書）

記者楊惠琪／台北報導

北一女國文教師區桂芝因不滿108課綱刪了大量文言文，連顧炎武的〈廉恥〉也被刪除，怒批是「無恥課綱」，連日掀起各界討論。新北市一名國小陳姓教師為此出了一份「中華民國古典國文道德教育大會考」試題，提供大家測試「恥度」，吸引近12萬人參加測驗，人數比大學學測考生還多，出題老師今公布成績，平均分數為27.34分，而且頂標只有35分。

出題老師接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，試題以google表單在網上分享，短短2天就有近12萬人參加測驗，全體平均分數只有27.34分，依照原始分數，仿大學學測估算5標落點，底標為15分、後標20分、均標25分、前標30分、頂標35分。他坦言，題目刁鑽，能得到30分就算及格了，但分數高低，真的跟廉恥多寡有關嗎？

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「中華民國古典國文道德教育大會考」第一題就問：「『禮、義、廉、恥，國之四維』這句話是誰說的？」，但答案居然不是顧炎武，而是歐陽修。出題老師說，有高達41%認為是顧炎武，雖然〈廉恥〉一文雖然有提到這句話，但屬於「引用」，更直指該篇文章有高達60%，其實都是抄襲古人。

陳姓出題老師說，自己高中讀的是最具中華道統的92課綱，也有〈廉恥〉這篇文章，但「並不是課本有放廉恥，人們就會懂得廉恥」，也不認同區桂芝的批評，他認為即便課綱沒有、教科書沒有，還是可以自己教。

陳老師指出，考題中有高達 59% 的民眾認為，108課綱硬性規定要教哪些東西；實際上108課綱僅在課程綱要中，學習內容提到了要教哪些概念或範圍。就如同大家都把四維八德掛在嘴邊，卻對其內涵與來源不清不楚，即便說明課綱與課程安排，但大家並沒有好好了解過，也為了提醒民眾對於讀經教育的危害與潛在問題，因而出這份考題。





▲國小老師出「中華民國古典國文道德教育大會考」試題。（圖／翻攝臉書）

該份試題在網路瘋傳，截至今天早上9時，作答人數已突破11萬人，直逼大學學測人數。有網友說：「我15分，道德崩毀」、「我本是守序自詡的保守中年人，這個測驗竟然把我打成道德淪喪份子」、「完全忘光光了～～（15分飄過）」、「第一題就錯了，真的很無恥」，還有網友用ChatGPT作答，結果「ChatGPT考25分，我考30分」。

陳老師表示，自己曾參與編寫教科書，很清楚課綱重點、如何選材，以及選書的流程，國內教育早就從九年一貫，改為課程綱要，國立編譯館的部編本時代早就退場，改成各家出版社的版本，再由校內老師投票自行選擇版本。

陳老師指出，課綱早就是鬆綁的、彈性的，如果覺得某篇文章真的很重要，也可以自編教材或當作補充教材。他還反諷區桂芝，對於課綱的理解，已經不是跟不上108課綱的問題了，而是從88課綱以來至今30多年都沒有更新過，在教師的薪資中，除了本俸以外，還有學術研究費，認為區老師應該把學術研究費吐回來納繳國庫，完全沒有持續更新與進修，應該領本俸就好了，反正是只會教課本的教書匠。