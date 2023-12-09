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108課綱惹議！　侯友宜喊話賴清德：別為選舉操作世代對立

▲▼ 侯友宜談論108課綱爭議 。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲侯友宜談論108課綱爭議 。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者崔至雲／台北報導

北一女中教師區桂芝日前批08課綱是「無恥課綱」，引起熱議。對此，國民黨總統參選人侯友宜今（9）日在臉書上表示，他上任後，一定會立刻重啟13年沒開的全國教育會議，針對108課綱各種亂象，全面地和社會各界溝通，此外，也呼籲，賴清德不要迴避，更不要為了選舉，忙著操作世代對立，無視親師生、產學界的心聲。

侯友宜指出，108課綱引發各界討論，事實上，這不僅是古文到底該有多少的問題，而是這樣的課綱，是不是也讓包括理化在內，所有的基礎學科，不斷地弱化、但升學壓力，卻依舊存在？這應該是問題的核心，而不應被簡化成「為什麼要讀文言文？」

侯友宜引用媒體報導指出，國內不少頂大的理工教授反映，首屆108課綱的學生進入大學後，像是基礎物理、基礎化學、微積分等，這些基礎學科成績，都比前屆學生，明顯下滑，而關鍵原因，就是高中的自然學科必修時數太少了。

侯友宜接著說，台大電機資訊學院院長張耀文就說過，理工講究基本功，先要有扎實基礎訓練，才能做創新發展，「如果未來幾年，學生的成績表現都相仿，對台灣的理工人才養成，將是一大傷害」；聯發科董事長蔡明介更投書表示，「對於未來有志朝數理及工科等領域發展的學子而言，高中的基礎數理教育，若學習時數不夠、課程深度不足，必影響扎根，導致未來的科技人才素質降低。」

侯友宜認為，台灣的高科技產業，尤其是半導體產業，是台灣能夠與世界頂尖國家競爭的堅強後盾，然而賴清德高喊要打造台灣為智慧科技島，卻完全無視產學界對於108課綱，可能影響台灣科技產業人才培育的重大隱憂，以及108課綱上路至今已4年，許多老師、家長，還有學生反應，政府配套措施不足，引起教育現場的混亂，增加學生、教師更多壓力。

「課綱是教學現場的重要指引，深深影響著世代學習、國家未來競爭力」。侯友宜承諾，上任後，一定會立刻重啟13年沒開的全國教育會議，針對108課綱各種亂象，全面地和社會各界溝通，特別是針對108課綱，造成學生負擔、基礎學科弱化、高教競爭力等攸關教育品質的核心議題，重新檢討。

對於108課綱造成的諸多爭議，侯友宜呼籲，賴清德不要迴避，更不要為了選舉，忙著操作世代對立，無視親師生、產學界的心聲，甚至由執政黨高官、政要帶頭，口誅筆伐一名提出個人看法的國文老師。政府如果不能解決問題，只會解決提出問題的人，將人民的意見，視為豺狼虎豹，缺乏自省能力，這不就是「士大夫之無恥，是謂國恥」，民進黨政府，正在如實地演繹中。

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