北一女師批課綱刪古文無恥　1814名台大生表態：38％贊成古文重要

▲北一女教師批課綱刪古文無恥，台大生在Dcard投票表達意見。（示意圖／ETtoday資料照）



記者董美琪／綜合報導

108課綱狂刪除17篇古文，包括明末清初思想家顧炎武的《廉恥》在內，引起北一女中國文老師區桂芝的極度不滿，形容是「無恥課綱」，事件也引起了台大學生的關注，Dcard台灣大學板日前也發起投票，結果1814名台大生中，有38％的學生認為「贊成，古文是國文教育的重要一環」。

歷史教育新三自運動協會於10月開始舉辦「蔡英文政府教育政策總體檢」系列記者會，區桂芝12月4日在「去中國化的歷史教育」記者會上，點出108課綱刪除了多篇文言文經典名著，影片引起社會高度關注。

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▼38％肯定區桂芝，投「贊成，古文是國文教育的重要一環」。（圖／翻攝自Dcard台灣大學板）



Dcard「台灣大學板」針對此議題開放台大生投票，題目為「北一女教師痛批課綱刪古文無恥 台大生怎麼看」結果在1814名台大生中，38％肯定區桂芝，投「贊成，古文是國文教育的重要一環」；23％投「反對，古文是腐儒思想的洗腦教育」；其他39％的人對此事沒有意見，投「窩不知道， 我是理工肥宅還在寫作業」。

不少台大生留言「當你改考卷、報告時，發現大學部同學的文字書寫能力極差，就不得不驚嘆閱讀古文的重要性」、「我覺得國文的東西再刪，再看多有一些那種為了台灣本土價值放進去的課文，現在這一批的年輕人真的會越來越沒內涵，至今不知道給我們看鹿港乘桴記和勸和論要幹嘛，兩篇都蠻沒深度思想內容的」、「不否認有些古文還是很有哲理的」。

也有人認為「古文和儒家思想是兩個必須區分的東西」、「我覺得保留並增加唐宋以後的古文比較好，唐宋之前的用字用詞比較難懂」、「文言文多學一點是有用的，但文言文也未必是中華文學教育的唯一選擇。如何找到古文今文間的比例平衡就有待教育部去衡量」。