文言文「精簡背後真相」曝光　呂捷：就是要讓你看不懂

▲呂捷認為，硬是去參透每個字的解釋，只會讓閱讀變的艱澀且索然無味。（示意圖／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

108課綱突然刪除17篇古文，包括明末清初文人顧炎武的＜廉恥＞都未列入，引發教育界反彈。至於被問到為何古文如此精簡？補教名師呂捷笑稱，「就是要讓你看不懂的」，並認為其實古文看得懂就好，畢竟我們沒有要做學術研究，若硬是去參透每個字的解釋、各門派的說法，只會讓閱讀變的艱澀且索然無味。

呂捷在臉書《呂捷歷史-朕即天下！》表示，2500年前沒有原子筆、打字機，更沒有電腦word可記錄，古人只能把字刻在竹簡上，如果要一五一十照章刻下來，「就算他沒死，你都先中風」，因此為了刻寫方便、流傳後世，必須得精簡精簡再精簡。

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呂捷也實際例，小名與小華下課的對話，對比白話文變成古文，如下：

小明：ㄟ…你等一下下課要去哪裡?

小華：憋了一上午了…我等一下要去上廁所!

小明：反正我也沒事，那我們一起去好了~

明曰：何往?？

華：溺！

對曰：同往～

呂捷說，「這們一段毫無意義的對話，一旦出現在偉人的日記裡面，經過後人各家學派的堆疊解釋，給其道德意涵、民族大義，如果這位偉人又身處亂世，穿鑿附會後並且編入國文課本！」

儘管後來發明了造紙書、印刷術，甚至宋代時畢昇還弄出了活字印刷了，為什麼古人還是要寫文言文？呂捷表示，這有一個腹黑的說法，古代財富是教育的門檻，要讀書識字並不容易，要嘛有錢或有權，知識的話語權就變成權貴階級的專利，也就是一種特權。

既然如此，呂捷直言，既得利益者自然不會輕易的把福利放出來，即便你有基礎的識字能力，也要寫得讓你看不懂。就算是你天縱英明，滿周歲就認得「之、無」二字，也可以說你理解錯誤，因為解釋權被他們壟斷了。

至於出生寒門的歐陽修，又該如何解釋呢？呂捷說，他們自幼家貧、年少喪父，靠著母親含辛茹苦把他拉拔長大，好不容易一舉高中，變成了權貴一族，當然會更加珍惜十年寒窗苦讀的成果，所以一樣要寫到讓你看不懂，「你可以稱這種現象叫做『知識的傲慢』，也可以稱之為『學術密碼』，就像法律條文，寫得都是中文，但是你就是看不懂，這樣他們才可以繼續掌握優勢。」

最後，呂捷坦言，其實古文就是這樣，你看得懂就好。從古至今解釋論語的人多了個去，各派別的說法不一各持己見，他們不是孔子本人，我們也沒有要做學術研究，硬是去參透每個字的解釋、各門派的說法，只會讓閱讀變的艱澀且索然無味。

底下網友熱議，「我是支持文言文，它是個很美的代表」、「知識是拿來使用的工具，而不是一種權威的象徵啊」、「我們店裡的年輕人說：學那個幹嘛，又用不到」、「突然想到朱元璋的白話文聖旨，真的是一般人都看得懂。即使不認識字的，請別人唸出來後也聽得懂」、「我個人認為～高中不用教太多文言文 ，大學之後，如果有興趣，考上國文系，就可以好好深入研究」。