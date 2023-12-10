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北一女師批課綱「無廉恥」　資深國文教師反指：顧炎武思想封建

▲▼高中國文課本。（圖／翻攝國教院網站）

▲北一女國文教師區桂芝的「無恥課綱」話題持續延燒。（圖／翻攝國教院網站）

記者楊惠琪／台北報導

北一女教師區桂芝批評教育部108課綱將顧炎武的「廉恥」刪除，學生就不必再知道為什麼「士大夫之無恥，是謂國恥」，痛批是「無恥課綱」，連日引發熱議。但一名資深高中國文教師卻持不同看法，認為該篇文章重點是「恥」的詞性，而非思想，而且顧炎武的思想封建，只適合當反思教材。此論點在該校國文教師群組中流傳，引發討論。

區桂芝的「無恥課綱」論點持續延燒，台北市知名私校國文教師群組中也熱烈討論，一名資深國文教師就撰文表示，「廉恥」這篇課文最有意義的地方，是在「文法」，因為整篇有一大堆的「恥」，詞性、字義變化很多，也有很多引用，可以教學生一些典故，但不一定非這篇文章不可，還說顧炎武的思想封建，很多國文教師都是用來做思辨的教材，反思課文中哪些地方有問題。

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該名資深國文教師指出，國語文應教會學生思辨，而非置入思想，這門課是語文教育，不是倫理課，因此，課堂上教的文章，主要還是讓學生熟悉文言文的各種語法、字詞句的意思，而要達成這些目的，並不是非讀哪些文章不可，老師也可自編教材，並不須受限於課綱所選的文章。

該名資深國文教師還說，從課綱的基本理念看來，在中學課程裡，國語文應是作為文化的載體、幫助學生具備學習其他領域新知的能力，這意謂著國語文必須扮演好「工具」的角色，所以選文原則是讓學生認識各種文體、各種思想類型的論述為主，並非作為「文化本體的完整傳授」為目的。

新北市某國小陳姓教師也認為，「廉恥」一文有高達6成都是抄襲古人觀點，文法意義大於文學意義。他還為了「課綱廉恥爭議」出了「中華民國古典國文道德教育大會考」考題，其中一題就考：「孟子曰：『人不可以無恥。無恥之恥，無恥矣！』請問句中四個『恥』字的詞性為何？」，答案是3個名詞1個動詞。

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