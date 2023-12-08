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賴清德老家頻遭指違建！賴競總「依法全力配合」　籲外界勿操弄謠言

▲▼ 賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

▲賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨總統參選人賴清德萬里老家的違建爭議延燒，有媒體爆料，宣稱地價稅補徵5年漏繳費用，共計不到1萬元。對此，知情人士說，屋主在今年10月才收到「改徵」的地價稅通知，且已繳交完成，沒有漏繳問題。賴競總強調，一切都會全力配合，呼籲新北市政府公開透明，依程序處理，有心人也不要為了選舉惡意操弄謠言，躲在檯面下放話抹黑。

回顧賴清德老家違建事件，時序往前拉至今年9月。賴清德新北萬里老家遭爆恐是違建後，新北市地政局認定，確實是違建，且該土地確實屬於礦業用地，地政局後續將請經濟部礦務局共同前往會勘；在9月中旬時，賴辦則表示，該屋過去皆有繳交房屋稅。

針對土地漏繳地價稅部分，稅捐處副處長陳正輝提到，10月要求賴清德老家繳交地價稅後，11月底也已經收到，而收到的金額，依規定要補繳過去5年（107年至111年）的地價稅。外傳，賴清德老家補徵5年漏繳地價稅共計不到1萬元。

知情人士表示，事實上屋主過去不曾收過地價稅稅單，但都依法繳納田賦，但田賦已免徵，而今年10月才收到「改徵」的地價稅通知，且已繳交完成，沒有漏繳問題。賴競總強調，一切都會全力配合，只要收到主管機關發送稅單，必將盡速完成程序，呼籲新北市政府公開透明，依程序處理，也呼籲有心人不要為了選舉惡意操弄謠言，躲在檯面下放話抹黑。

知情人士表示，該屋自民國47年至今，歷經幾次門牌整編，過去賴的家人在門牌分割前確實都有繳房屋稅，新北市政府應該可以查得到，「只要稅單來，都會繳納」。現在所稱沒繳，是以分割後的新門牌來查詢，當然查不到稅籍，不知是刻意誤導，還是真的不知道？

該人士說，整編後的新門牌的確沒收過新北市政府的稅單，也或許是當時判定價值已達不須繳交的程度，所以才未發稅單。但今年11月，新北市政府突然發文要賴家人申請稅籍，同時頻頻透過媒體及民代放話炒作，刻意拿錯誤的資訊帶風向。

據了解，賴清德家人的態度就是配合新北市政府來函辦理，既然無視門牌未分割前有繳納房屋稅的事實，對中福路84號判定需申請稅籍，賴家人也遵照辦理。但卻在委託專業人士辦理、且未超過期限時，再度有一波放話操作，直指賴清德逃漏稅、說謊。

知情人士表示，這個房屋不是一個地段好、外觀豪華，或是可以投資的房子，跟馬文君、廖先翔、黃國昌家完全不同，它就是一個緊臨礦坑過去的礦工工寮，經過整修後的一般鄉下房舍。

知情人士直言，很多說法都是拿現在的法令，解釋過去礦區工寮，房子的存在甚至早於多數法令，新北市政府不站在輔導人民的立場，還有點刻意曲解，頗有欺負還住在當地的弱勢礦工後代之味。房屋所在是既無高貴價值、也無法拿來轉售獲利的地方，套句當地議員說的，有人要來萬里住都要偷笑了。

該人士說，身為礦工之子的賴清德，對於因為自己選舉，而讓該區域居民對於房子是否能居住而人心惶惶，感到內疚。他從政以來，時常在公開場合表達，感謝萬里的鄰居在他們家辛苦的時候，伸出雙手幫忙。這次，因為選舉而被凸顯的廢礦後礦區房屋的種種問題，他選擇直球對決、不退縮，也是希望替該區居民在法理上，能夠找到解決之處，他會以自家的案例函請新北市政府釋疑，盼新北市政府能有讓居民依循的作法，目的就是為了保障該區民眾的居住權。

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