賴清德支持度破4成　郭正亮見民調喊小心：大西瓜效應來了

記者黃翊婷／綜合報導

《美麗島電子報》7日公布第84波最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持度達到40.1％。前立委郭正亮直言要小心，這就是西瓜效應，大西瓜派出來了，國民黨要小心並阻止，挫敗大西瓜的動向，後續才有辦法把自己拱上來。

▲在最新民調中，賴清德的支持度暫時領先侯友宜及柯文哲。圖片由左至右依序為侯友宜、柯文哲、賴清德。（資料照／記者李毓康、林敬旻攝）

《美麗島電子報》7日公布第84波最新民調，民進黨「賴蕭配」支持度首度飆破4成，達到至40.1％，國民黨「侯康配」為31.6％，民眾黨「柯盈配」為14.8％。

郭正亮在7日播出的政論節目《大新聞大爆卦》中提到，《美麗島電子報》第84波民調中，賴清德的支持度又再往上，達到4成，「我覺得這個要小心」，因為這已經是賴民調上漲的第6天，一般來說這樣的趨勢大概會維持5天，但賴在第5天到第6天之間又往上漲了一點點，這就是大西瓜效應，大西瓜派出來了，國民黨一定要阻止，不能讓這個狀況發酵太大。

郭正亮接著提到，國民黨現在的策略是想把自己往上拉抬，但從民調看來增幅不太，「要把對方拉下來，自己也得拱上去」，所以這個時候應該兩招都要用，「要打賴清德本人的人設，大的揭弊，如果有，現在就要上菜，要去挫敗大西瓜的動向，後續才有辦法從柯文哲、郭台銘的地方補你的部分。」

根據國家教育研究院出版期刊《教育脈動》內容指出，西瓜效應就是衣尾效應（coattail effect），又稱依偎效應或裙擺效應，是指在選舉過程中，某位政治領袖或候選人具有政治魅力、深得民心，其他候選人基於自身利益，向勢力強大者或聲望高者靠攏，並透過這個方式拉抬聲勢和爭取選舉勝利的一種現象。

▲賴陣營近期打出反賄選主張。（資料照／記者李毓康攝）

不過，對於民調結果，藍綠白陣營皆有各自的打算。賴清德近日仍持續勤走地方造勢，競總7日還舉行記者會主張反賄選，呼籲全民共同投入反賄選，讓乾淨選舉回歸民主政治。

▲侯陣營將端出關於居住正義的政策，爭取年輕人支持。（資料照／記者屠惠剛攝）

侯友宜則將在今日（8日）上午10點10分與搭檔趙少康召開記者會，針對青年關心的居住正義議題，搬出國民黨早已準備好的「石破天驚的政策」，積極搶攻年輕人選票。

▲柯陣營認為，年輕人投票率將會是決勝關鍵之一。（資料照／記者林敬旻攝）

柯文哲方面，雖然民調暫居第三名，但他認為還沒有到雪崩的程度，3組人都還在誤差範圍內，並指出2024大選決勝關鍵在於「年輕人投票率」與「年輕人願不願意跟阿公阿嬤講話」，「問題是這批人投票率很低啊！還有一個是願不願意跟阿公阿嬤講話？願意的話就贏了，不願意就掛掉。」