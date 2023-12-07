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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

變「老三」害柯粉焦慮　柯文哲喊「民調沒雪崩」：3人都在誤差範圍

▲▼柯文哲開設「KP TV」頻道，對國民兩黨每日一問。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

▲柯文哲加強空戰，自7日起每天開播「KP TV」頻道。（圖／翻攝自YouTube／柯文哲）

記者袁茵／台北報導

《美麗島電子報》7日公布第84波最新民調，民進黨總統參選人賴清德與搭檔蕭美琴支持度40.1％，國民黨總統參選人侯友宜的「侯康配」以31.6%位居第二，民眾黨總統參選人柯文哲「柯盈配」以14.8%墊底。面對近期民調滑落，使大批柯粉感到焦慮，柯文哲7日坦言民調確實有輸一點，但也沒有到雪崩，現在三組人都在誤差範圍內。

根據《美麗島電子報》7日公布第84波最新追蹤民調顯示，賴蕭配40.1%、侯康配31.6%、柯盈配14.8%，另有3.3%不投票／投廢票、10.2%未明確回答。

民眾黨自7日起開始加強空戰，在柯文哲YouTube開設「KP TV」談選戰話題，今晚9時由柯文哲主持「KP下班前」節目，針對近期粉絲看到跳水般民調而非常焦慮，柯文哲表示，「民調是有掉啦！但沒有像《美麗島電子報》那什麼14％，我都不好意思說，做假也做像一點好不好？不要做到那個⋯有掉一些啦！我其實有大概輸一點，但沒有什麼雪崩，其實按照目前狀況下，三組（人）都在誤差範圍內。」

柯文哲強調，還是要努力，這場選舉的決勝敗在於2點，分別是「年輕人投票率」與「年輕人願不願意跟阿公阿嬤講話」，因為年輕人投票率實在太低了，儘管自己在20至40歲支持度很高，「問題是這批人投票率很低啊！還有一個是願不願意跟阿公阿嬤講話？願意的話就贏了，不願意就掛掉。」

一旁的民眾黨不分區立委提名人吳春城分析，現在40歲以下的選民有610萬人左右，這之間柯文哲大概有四成五的支持度，算起來大概有300萬票左右。而柯文哲聽聞後則直言，那還差250萬票就絕對當選。吳春城認為，目前只計算40歲以下的選民，還沒有進入後續動員，如果每個人再拉1張票，柯文哲就當選了。

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