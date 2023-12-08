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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德認證「吳崢是中和人」！張智倫酸：一年前才喊松信是自己家

▲▼張智倫與吳崢。（合成圖／翻攝自張智倫臉書／賴清德競選總部提供）

▲張智倫（左）與吳崢（右）日前在地方行程狹路相逢。（合成圖／翻攝自張智倫臉書／賴清德競選總部提供）

記者閔文昱／綜合報導

新北市第八選區（中和）立委選情膠著，國民黨立委參選人張智倫日前脫口嗆民進黨立委參選人吳崢，「你又不是中和人，你根本沒有中和的資產」，引發地方熱議。對此，總統參選人賴清德今7日也親為吳崢加持，還稱「認同中和就是中和人」，不過卻遭張智倫反酸，吳崢一年前還高喊把松山信義當成自己家努力耕耘，「今年戶籍卻已換到中和區，改稱自己是中和人」。

張智倫日前與吳崢在地方行程「狹路相逢」，雙方鬥嘴超過4分鐘，最終張脫口，「你又不是中和人，你根本沒有中和的資產」，讓吳崢傻眼回酸，「所以要在中和有置產，有300多坪土地才是中和人？」賴清德7日現身烘爐地南山福德宮和吳崢等人一起參香時提及此事，並稱「只要認同中和就是中和人」，與有無房產無關。

對此，張智倫也在臉書回擊，他生在中和長在中和，深耕2、30年，每吋土地、每條道路、所有人事物都非常熟悉，「對手扭曲我的話，賴副總統您千萬別被誤導、別變成打手的幫凶啊。」

張智倫強調，一年前他的對手（暗指吳崢）還高喊「希望可以在松山信義這地方，當成自己家一樣，繼續努力耕耘」，今年戶籍卻已換到中和區，改稱自己是中和人。他也開酸，其實自己也為吳崢抱不平，「他（吳崢）從美國回來後就長年待在台北市，讀書工作都在台北市，去年議員選舉高票落選，若真心留在台北市認真經營，相信他下屆台北市議員一定有機會當選的。」

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