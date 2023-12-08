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賴清德民調破40％　輸贏只差50萬票！媒體人3理由：要他如何不恐懼

▲▼ 民進黨總統參選人賴清德於今日公布副手人選由駐美代表蕭美琴出任。（圖／記者李毓康攝）

▲2024總統大選的輸贏在50萬票間，媒體人3大關鍵點出賴清德恐懼之源。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

2024總統大選進入倒數階段，《美麗島電子報》7日公布第84波最新民調，民進黨「賴蕭配」支持度首度飆破4成，達到至40.1%。對此，媒體人張禹宣分析，雖然賴蕭配民調大贏，賴蕭配與侯康配的實際得票數，差距可能只落在39萬到68萬之間，「簡而言之，總統大選輸贏就在50萬票之間，說明民進黨選情遠遠不如想像樂觀」。

▲▼《美麗島電子報》7日公布第84波最新民調。（圖／美麗島電子報）

▲《美麗島電子報》7日公布第84波最新民調。（圖／翻攝自美麗島電子報）

媒體人張禹宣7日在臉書表示，美麗島電子報7日公布最新民調，為什麼民調高達40.1%的賴清德卻無法躺著選，仍要下軍令要求議員輔選設KPI，時不時傳出立委選情即將崩盤的警訊，這些問題在美麗島電子報的得票數推估，給了答案，「關鍵就在一件事，民調絕不等於得票率」。

張禹宣分析，美麗島電子報公布的得票數推估顯示，賴蕭配與侯康配的差距約在39萬到68萬之間，簡而言之，2024總統大選的輸贏就在50萬票之間，說明了賴清德的恐懼，與民進黨的選情遠遠不如想像樂觀，雖然這次的投票推估並非最終結果，剩餘30多天隨時會有變化。

張禹宣說，民調與得票率最大的差別在於幾個層次，分別是「各年齡層的投票意願大不相同」、「藍綠白三方的差距與民調，也會影響投票意願及棄保」、「各政黨長年的政治板塊消長，政黨支持度等因素」、「重大事件的影響」等，這些因素是導致民調與得票結果從未完全吻合的關鍵。

▲柯文哲、郭台銘。（圖／資料照片）

▲張禹宣認為，國民黨仍有2大突破點，就是郭台銘與柯文哲。（圖／資料照片）

張禹宣接著提到，賴清德的恐懼源於3個理由，分別是「一、票數差距在50萬之間」、「二、民進黨已達天花板」、「三、國民黨仍存有郭柯等變數」，當賴清德長期領先，姚立明喊出贏定了，其實都再再透露了民進黨的一個重大隱憂，投票意願的低落。

張禹宣說，選民可能會因為「反正穩贏」，進而缺乏危機意識，產生投不投也沒差的想法，但這一份穩贏卻不是建立在賴清德的強大，而是藍白的分裂，「倘若是2020年的蔡英文，藍白不論合與不合都是必敗。在沒有分裂問題的立委選情，賴清德與民進黨的底氣，便立刻被打回原形」。

張禹宣認為，國民黨即使侯康配紅利耗盡，撞上了短暫的天花板，仍有2大變盤得以再突破，分別是郭台銘與柯文哲，兩者之間互相牽引息息相關，影響著國民黨踹倒民進黨所需的50萬票，加上民進黨內部派系問題，「這些要素交互堆疊下，賴清德的50萬防線就如蟬翼般薄弱，你說賴清德要如何不恐懼？」

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