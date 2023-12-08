賴清德民調破40％　輸贏只差50萬票！媒體人3理由：要他如何不恐懼

▲2024總統大選的輸贏在50萬票間，媒體人3大關鍵點出賴清德恐懼之源。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

2024總統大選進入倒數階段，《美麗島電子報》7日公布第84波最新民調，民進黨「賴蕭配」支持度首度飆破4成，達到至40.1%。對此，媒體人張禹宣分析，雖然賴蕭配民調大贏，賴蕭配與侯康配的實際得票數，差距可能只落在39萬到68萬之間，「簡而言之，總統大選輸贏就在50萬票之間，說明民進黨選情遠遠不如想像樂觀」。

▲《美麗島電子報》7日公布第84波最新民調。（圖／翻攝自美麗島電子報）

媒體人張禹宣7日在臉書表示，美麗島電子報7日公布最新民調，為什麼民調高達40.1%的賴清德卻無法躺著選，仍要下軍令要求議員輔選設KPI，時不時傳出立委選情即將崩盤的警訊，這些問題在美麗島電子報的得票數推估，給了答案，「關鍵就在一件事，民調絕不等於得票率」。

張禹宣分析，美麗島電子報公布的得票數推估顯示，賴蕭配與侯康配的差距約在39萬到68萬之間，簡而言之，2024總統大選的輸贏就在50萬票之間，說明了賴清德的恐懼，與民進黨的選情遠遠不如想像樂觀，雖然這次的投票推估並非最終結果，剩餘30多天隨時會有變化。

張禹宣說，民調與得票率最大的差別在於幾個層次，分別是「各年齡層的投票意願大不相同」、「藍綠白三方的差距與民調，也會影響投票意願及棄保」、「各政黨長年的政治板塊消長，政黨支持度等因素」、「重大事件的影響」等，這些因素是導致民調與得票結果從未完全吻合的關鍵。

▲張禹宣認為，國民黨仍有2大突破點，就是郭台銘與柯文哲。（圖／資料照片）

張禹宣接著提到，賴清德的恐懼源於3個理由，分別是「一、票數差距在50萬之間」、「二、民進黨已達天花板」、「三、國民黨仍存有郭柯等變數」，當賴清德長期領先，姚立明喊出贏定了，其實都再再透露了民進黨的一個重大隱憂，投票意願的低落。

張禹宣說，選民可能會因為「反正穩贏」，進而缺乏危機意識，產生投不投也沒差的想法，但這一份穩贏卻不是建立在賴清德的強大，而是藍白的分裂，「倘若是2020年的蔡英文，藍白不論合與不合都是必敗。在沒有分裂問題的立委選情，賴清德與民進黨的底氣，便立刻被打回原形」。

張禹宣認為，國民黨即使侯康配紅利耗盡，撞上了短暫的天花板，仍有2大變盤得以再突破，分別是郭台銘與柯文哲，兩者之間互相牽引息息相關，影響著國民黨踹倒民進黨所需的50萬票，加上民進黨內部派系問題，「這些要素交互堆疊下，賴清德的50萬防線就如蟬翼般薄弱，你說賴清德要如何不恐懼？」