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108課綱刪文言文經典　北一女教師怒轟「無恥」影片瘋傳

▲▼108課綱刪文言文經典　北一女教師怒轟「無恥」影片瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

▲北一女教師區桂芝（左）痛批108課綱無恥、不倫、缺德，並細數被刪去經典古文。（圖／翻攝自臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

教育部108課綱大量刪減文言文，北一女教師區桂芝痛批，文言文不但能提升語文能力，還包含高度的生命哲學，竟然有對語言教育完全無知的人說文言文是「黨國遺毒」，邏輯令人匪夷所思，「108課綱刪掉顧炎武的《廉恥》，學生就不必再知道為什麼『士大夫之無恥是謂國恥』...所以這是個『無恥』的課綱！」

近日網路上流傳2段批判108課綱去中國化的5分鐘影片，從中可見北一女國文教師區桂芝慷慨陳詞。她抨擊，多年來的教改，始終是在「去中國化」的原則指導之下，讓各級學校、老師、學生淪陷在愈來愈黑暗的教育深淵，「用張愛玲的話說，就是走向一個沒有光的所在。」

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區桂芝批評，老師們再也享受不到尊師重道的校園倫理，更慘的是孩子們失去了紮實的基礎教育，失去了合宜的生活教育，因為老師們沒有時間去做深入完整的教學，也幾乎失去所有輔導管教的權利，甚至動輒得咎，最後索性不再管教。

她指出，最叫國文老師痛心的是，這個課綱不讓教導品德教育、人格建立，以及所謂的生命覺醒，完全砍掉《論語》、《孟子》、《大學》、《中庸》這四書，只每個截取片段集合成一課。一旦沒有了「四書」，國文課便失去了最有系統的一個生命教材，喪失學習民族最珍貴品德的機會，所以這是一個「缺德」的課綱。

區桂芝認為，學生不再有機會循序漸進地去學習從個人、家庭、群體、社會、職場等每個生命階段所需處理的倫理問題，不再需要修身齊家治國平天下，父子夫婦兄弟朋友等五倫也喪失，所以這是一個「不倫」的課綱。

她表示，文言文不但能提升語文能力，還包含高度的生命哲學，竟然有對語言教育完全無知的人說文言文是「黨國遺毒」，「文言文存在已經超過3000年以上，可是國民黨只有100多年，為什麼有人可以因為意識形態，邏輯錯亂到令人匪夷所思的地步？」

▲▼108課綱刪文言文經典　北一女教師怒轟「無恥」影片瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

▲「歷史教育新三自運動協會」4日召開記者會批評108課綱「去中國化」。（圖／翻攝自臉書）

區桂芝說，即便現在生活不再使用文言文，但文言文對提升白話語文的表達水準具有無與倫比的功能，而且世界上沒有任何一個民族，可以經過中小學一種累進的教育，便輕易讀懂兩三千年前古人的作品，甚至毫無阻礙地大量吸收老祖宗留下的智慧精華。

她舉例，日本的明星中學都要學習文言文，日本的頂大入學考試也要考文言文，連韓國人都拚了老命在爭說孔子是韓國人，「可是今天我們居然無知無情地要自斷這種文化經脈，讓我們的孩子對自己的文化失去深入學習的機會，請問未來他們競爭力在哪？民族尊嚴在哪？文化自信又在哪裡？」

區桂芝認為，大家應該慶幸老祖宗留下如此多豐富美麗又充實的文化文學遺產，世上沒有一個民族有這麼多浩如煙海的傳統文化經典，那是老祖宗幾千年來累積的生活經驗和生命智慧，可是我們的教育政策卻在全世界瘋學中文的潮流裡選擇自宮，平白丟掉中華傳統文化的盟主寶座。

區桂芝指出，108課綱刪掉顧炎武的《廉恥》，學生就不必再知道為什麼「士大夫之無恥是謂國恥」，「我們每天看新聞，看到那麼多不清不白的政客在那跳樑小丑、耀武揚威，在那邊吃香喝辣，學生價值觀怎麼不混淆，是非觀怎麼不錯亂？所以這是一個『無恥』的課綱。」

她繼續舉例，108課綱刪掉了柳宗元的《始得西山宴遊記》，那是處理個人生命挫折最重要的範文；刪掉了范仲淹的岳陽樓記，學生從此可能認為「先天下之憂而憂」是一個神話，失去了能建立生命高度、學習大我關懷的典範；刪掉了荀子的勸學，學生失去了對學習的意義、目標、方法的重要引導和思考：刪掉了連橫的台灣通史序，學生從此不知道台灣人的祖先多麼珍奇、多麼愛好文化香火。

區桂芝批評，108課綱號稱多元，國文課卻幾乎失去最核心的意義，便是從傳統文化的精緻學習中建立文化生命的主體，進而思考生命的意義，且學習並跨越生命的挫折，但在現在的課綱下，「歷史碎片化，語文淺碟化，各學科全面退化，這就是我們教改的目的嗎？」

@user9801078226331

北一女中 區桂芝老師，在112.12.04（一）在立法院中興大樓發表一篇振聾發聵，擲地有聲，批判108年 去中國化課綱的佳作，奇文共欣賞，感恩。

♬ 原聲 - 南境之南的Eric
 
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