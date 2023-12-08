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北一女師再批「刪古文讓我們變沒品德國家」　嗆教育部玩文字遊戲

▲▼108課綱刪文言文經典　北一女教師怒轟「無恥」影片瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

▲北一女教師區桂芝（左）再批刪古文讓我們變沒品德國家，並指教育部玩文字遊戲。（圖／翻攝自臉書）

記者許敏溶／台北報導

北一女教師區桂芝日前指控教育部108課綱大量刪減文言文，還批評是無恥課綱。教育部今（8日）否認區桂芝指控，立委王定宇更批評區桂芝沒專業。區桂芝接受《ETtoday新聞雲》訪問時強調，108課綱必讀古文從30篇變15篇，這就是刪除，「不要再玩文字遊戲」，長期下來會讓我們變成沒有品德國家。

針對區桂芝指控，教育部今天表示，108課綱沒有廢棄禮義廉恥，而是鼓勵學子思辨和生活中實踐，且取材範圍擴大至兼具時代特性與各項經典。教育部說，108課綱也並未廢棄文言文，文言文課數比率符合3年平均35%至45%規定。作家朱宥勳更在臉書PO文，指區桂芝搞不清楚，108課綱從不會「刪掉」某篇文章。

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對此，區桂芝接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，教育部或課綱委員雖然沒有白紙黑字寫刪了什麼，卻規範必讀古文，必讀僅古文15篇，例如108課綱必讀古文從30篇變成15篇，「這不是刪了15篇嗎？請他們不要再玩文字遊戲，而且長期下來會讓我們變成沒有品德的國家。」

而朱宥勳指區桂芝搞不清楚，108課綱從來不會「刪掉」某篇文章，它只會「推薦」15篇經典選文。區桂芝則反擊，認為朱宥勳是睜眼說瞎話，因為書商若要通過審核，就會揣摩上意，會根據課綱必讀古文十五篇去編寫，因為考試會考，所以問題出在審核的課綱委員，而委員又是根據108課綱。

至於立委王定宇批評區桂芝「無教育專業、無文學品味、無論證分析能力」，區桂芝則說：「不回應不專業的立委。」

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