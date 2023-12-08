「向北一女國文老師致敬！」　馬英九籲教育部：深入檢討課綱缺失

▲前總統馬英九。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於北一女中國文科老師區桂芝痛批108課綱大量刪減文言文是「無恥的課綱」，前總統馬英九8日表示，他很敬佩區桂芝見義勇為的正義感與道德勇氣，揭發並批判這段「無恥」的故事，而最讓他感慨的是，為什麼一位高中國文老師都知道的事，主管全國教育的官員卻似乎不懂？呼籲教育部從善如流，深入檢討課綱的缺失，不要再讓高中老師、學生與家長，以及社會各界失望。

馬英九在臉書發文表示，今晨南下高雄，出席余光中夫人范我存女士的公祭。范女士陪伴余光中教授走過了大時代的動盪，因為有范女士，余光中的文學作品更添生命的寬廣，她是余光中背後偉大的力量，讓人深深懷念。

馬英九指出，在前往致祭的路上，他在高鐵上讀報看到北一女中國文老師區桂芝批判教改「去中國化」的劣跡之一，就是經典古文如顧炎武的名作＜廉恥＞被刪掉了，此舉引發國內外大量的抗議，而且不限國文老師；他認為，如果余光中老師還在世，以他一生耿介的風格，一定會挺身而出加入抗議行列。

「向北一女國文老師致敬！」馬英九表示，他很敬佩區桂芝見義勇為的正義感與道德勇氣，揭發並批判這段「無恥」的故事，因為她真正瞭解「文以載道」的傳統與高中國文老師「傳道」的任務有多麼重要，與其他英文、數學、理化的任務很不相同，否則韓愈當年也不會把教師「傳道」的任務，擺在「授業」與「解惑」之前的首位。

馬英九強調，從區桂芝「揭竿起義」的壯舉，讓大家瞭解她不只是一位「經師」，更是「人師」，而他感慨的是，為什麼一位高中國文老師都知道的事，主管全國教育的官員卻似乎不懂？因此，他呼籲教育部從善如流，深入檢討課綱的缺失，不要再讓高中老師、學生與家長，以及社會各界失望。