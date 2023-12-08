小二童買文具遭禿頭男搭訕！阿公急阻止　警追查...結局讓人笑了

記者陳崑福／屏東報導

有網友在地方社群臉書po文，指小二男孩被阿公帶到一家文具行，事後被一名陌生禿頭男子意圖靠近並帶走小孩，幸阿公發現及時下車阻止；消息傳出引來家長惶恐，潮州警分局獲報相當重視，前往了解才發現該陌生是文具行老闆，烏龍一場；消息傳開，讓網友笑翻「這下大家都知道老闆禿頭了」。

▲潮州小2男文具行買文具遭陌生男搭訕，烏龍一場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

網友po文，「請大家多加注意，不要讓小朋友單獨進商店買東西，家長應陪同然後多注意可疑人士；今日12/7,中午約12：45~13：00,小孩（小二男生）,中午放學後阿公帶去延平路上日新文具買玩具，小孩進去文具行時，有名約50幾歲禿頭男子對小孩搭訕，搭訕完後在門外等待，小孩買完後走出門外，該名男子意圖靠近並帶走小孩，幸好阿公一開始就注意到該男子，有下車等待並及時阻止，該男子才離開.」

po文引來家長惶恐，潮州警方立即前往了解；警方表示，「針對社群網站貼文稱疑似有誘拐兒童案件，經本分局前往了解為昨日12時25分許，一名小學生於潮州鎮延平路文具店購買商品時與該店家老闆交談時引發誤會一場，警方為化解民眾疑慮，前往與店家確認後，在此對民眾澄清，無此情事」。