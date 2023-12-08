北一女師轟課綱無恥　學團：輿論不符合多數學生感受

▲高中國文課本。（圖／翻攝國教院網站）

文／中央社

有教師批判高中課綱刪減文言文，不教明末清初文人顧炎武的「廉恥」，因而是無恥課綱。長期關注課綱發展的學生團體EdYouth則認為，這些批評不符合多數學生感受。

北一女中教師區桂芝日前在歷史教育新三自運動協會舉辦活動中發言，批判108課綱「去中國化」，大量刪減文言文，甚至刪掉明末清初思想家顧炎武的「廉恥」，讓學生不再有機會思考「士大夫之無恥是謂國恥」，批評108課綱是無恥課綱。

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區桂芝的發言影片在社群網路引發熱烈討論。長期收集第一線學生對課綱意見的學生團體EdYouth今天發布新聞稿，認為影片及部分輿論對新課綱的理解有誤。

▲108課綱刪文言文經典，北一女教師怒轟「無恥」影片瘋傳。（圖／翻攝自臉書）

EdYouth指出，學生品格的培養不侷限於國文領域課程，刪減古文不見得會直接影響學生道德發展，108課綱也建議將包含品德、性別、生涯規劃在內的19項重要議題融入課堂教學。

EdYouth表示，108課綱於社會領域增加選修時數、列入社會科探究與實作為加深加廣選修，就是希望學生能夠對社會有更多的關懷，並將這些關懷化為實際行動。

EdYouth在蒐集學生意見的過程中，收到不少學生對「刪除文即等於道德操守降低」的直接連結感到疑惑。有人說，即便過去舊課綱納入「廉恥」一文，部分檯面上政治人物也並未展現道德高度。

對於學生而言，新課綱國文科領域的困境，多在於「教學」與「考試」間的不平衡。例如2023年度EdYouth發表的108課綱觀察報告中，許多學生反映課綱刪減文言文比例，但學測並未有相對應的調整，許多人也反應學測國文命題難度每年不一，「考學測如同簽賭，除了考實力也仰賴當年度運氣」。

EdYouth呼籲，教育部與大考中心應著眼於教學與考試的一致性，積極處理學測試題穩定度不佳的問題。然而對於108課綱，EdYouth樂見教育部持續推動，並於其他學科領域推動素養教育。