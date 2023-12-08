課綱遭批「無恥」　教長：從未廢止禮義廉恥「論語也教品德修養」

▲教長潘文忠表示，教育部與108課綱從來沒有廢止禮義廉恥。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

北一女教師區桂芝日前指控教育部108課綱大量刪減文言文，還批評是無恥課綱。教育部長潘文忠今（8日）指出，文言文在高中教材占有一定的比例，教育部與108課綱從來沒有廢止禮義廉恥，翰林版的高一中，就有論語內容探討品德跟修養，更讓學生從生活中議題進行思辨來實踐禮義廉恥，也因為108課綱推動，台灣學生在最近公布的PISA跟公民素養調查有好的表現。

近日網路上流傳區桂芝批判108課綱去中國化影片，區桂芝批評108課綱是無恥的課綱，而且大量刪減文言文。事件引發各界熱議，教育部在今天上午先發新聞澄清，潘文忠下午參加教育部樂器銀行112年度成果發表記者會，也再度澄清。

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潘文忠強調，教育部從來沒有廢止禮義廉恥，108課綱也從來沒有廢棄禮義廉恥，反而讓學生可在生活議題當中的思辨，來實踐禮義廉恥。因為108課綱是以培養自發、互動、共好的公民，作為整個培養學生非常重要的目標，也希望能透過思辨，以及在生活中來實踐禮義廉恥，而不是背誦教條或課文的方式。

潘文忠也舉高中國文課本為例，很多版本都有與品德及修養相關的課題，例如翰林版的高一課本，特別用論語來跟學生探討品德跟修養，高二課本也透過孟子去探討信善及品德，還有仁心人正等議題，其它版本也都有類此內容。

至於遭批評刪減文言文，潘文忠表示，在國語文領域中，希望培養學生語言溝通跟理性思辨能力，也會兼顧文言文跟白話文，包括文言文占有一定比例，例如在高中國語文領域，除了中華文化基本教材，這個課數在三年當中要占35％到45％，所以在108課綱並沒有捨去文言文。

潘文忠也再舉最近OECD跟IEA發布的PISA跟公民素養的調查，受測學生都是經過108課綱，而台灣在PISA表現，不管是數學、科學、閱讀都名列世界前茅，像閱讀也站在全世界第5名，另在公民素養的調查，台灣學生表現更是世界第一名，從這兩份調查顯示，108課綱在老師引導下推動，都有很好的成績表現。